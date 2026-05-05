Σύσσωμος ο Παναθηναϊκός AKTOR είδε τον Ρογκαβόπουλο να... κοουτσάρει ομάδα στο «Basketaki»

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έκανε ένα διάλειμμα πριν το ερχόμενο και ίσως καθοριστικό Game 3 με τη Βαλένθια στο T-Center και είπε να δοκιμαστεί και σαν coach στο τουρνουά «Basketaki».

Ο διεθνής φόργουορντ μπήκε σε ρόλο προπονητή για την την ομάδα Sthenos BC σε μια αναμέτρηση που έλαβε χώρα στο κλειστό του Περιστερίου. Η ομάδα του μάλιστα επικράτησε των Wets Kings με το ευρύ 94-73.

Ενώ, δεν «έχασαν» την ευκαιρία να τον παρακολουθήσουν κάποιοι από τους συμπαίκτες του με τους Κέντρικ Ναν, Βασίλη Τολιόπουλο, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Κένεθ Φαρίντ και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, βρέθηκαν στο γήπεδο και είδαν την αναμέτρηση από τα court seats.