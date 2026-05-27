Το πρόγραμμα των ημιτελικών και των τελικών της Stoiximan GBL
Η Ομοσπονδία ανακοίνωσε το πρόγραμμα της ημιτελικής και της τελικής φάσης της Stoiximan Basket League.
Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των ημιτελικών και της τελικής φάσης της Stoiximan GBL.
Μετά την πρόκριση της ΑΕΚ στα ημιτελικά επί του Άρη Bettson, η Ένωση θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, ενώ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός AKTOR θα είναι το έταιρο ζευγάρι της ημιτελικής φάσης.
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα
Game 1
- Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ (28/5, 18:00)
- Ολυμπιακός – ΑΕΚ (28/5, 20:15)
Game 2
- ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός AKTOR (30/5, 14:50)
- ΑΕΚ – Ολυμπιακός (30/5, 17:15)
Game 3 (εφόσον χρειαστεί)
- Ολυμπιακός – ΑΕΚ (1/6, 20:15)
- Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ (1/6, 18:00)
Τελικοί
- Game 1 (3/6, 21:00)
- Game 2 (5/6, 21:00)
- Game 3 (8/6, 21:00)
- Game 4 (10/6, 21:00, εφόσον χρειαστεί)
- Game 5 (13/6, 18:00, εφόσον χρειαστεί)