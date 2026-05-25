ΑΕΚ - Άρης 102-99: Η Ένωση πήρε την ματσάρα και θα παίξει στα ημιτελικά με τον Ολυμπιακό

Αδιανόητο θρίλερ, διάρκειας 2,5 ωρών, με την ΑΕΚ να καταφέρνει να παίρνει την πρόκριση για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Η Ένωση εκμεταλλεύτηκε την έδρα της για ακόμα μια φορά και επικράτησε του Άρη, στη Sunel Arena, κλείνοντας θέση στην τετράδα του πρωταθλήματος.

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 16 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ, με τους Γκρέι και Μπράουν να ακολουθούν με 14, ενώ από 12 είχαν οι Φλιώνης, Νάναλι και Λεκαβίτσιους. Για τον Άρη, οι 23 πόντοι του Μήτρου Λονγκ και οι 21 του Νουά δεν αρκούσαν για να αλλάξουν τον ρου του αγώνα.

Με καλό ρυθμό άρχισε η αναμέτρηση και τον Νουά να δίνει σκορ στον Άρη στο ξεκίνημα (7-7, 3'). Η ΑΕΚ βρήκε λύσεις από την περιφέρεια με Φλιώνη και Γκρέι να την φέρνουν στο +5 (16-11, 5'). Ο Άρης δεν έχασε την επαφή του με το σκορ, μειώνοντας με τον Μήτρου-Λονγκ (18-17, 7'). Η ΑΕΚ ανέβασε το τέμπο και με τους Χαραλαμπόπουλο και Λεκαβίτσιους άνοιξε τον ρυθμό και μαζί τη διαφορά (28-19, 8'). Η ΑΕΚ συνέχισε να ελέγχει τον ρυθμό με τον Γκρέι να στέλνει τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (32-22, 9'). Ο Μήτρου-Λονγκ έγραψε τον επίλογο του δεκαλέπτου, με τρίποντο, για το 32-25.

Ο Άρης μπήκε επιθετικά στο δεκάλεπτο και με τον Μήτρου-Λονγκ να συνεχίζει στο ίδιο τέμπο μείωσε (35-30, 11'). Ο Νάναλι έδωσε λύσεις στην ομάδα του και η ΑΕΚ ανέβασε τη διαφορά (38-31, 12'). Ο Μποχωρίδης έγινε παράγοντας στην επίθεση του Άρη, με τους κίτρινους να μειώνουν (40-37, 14'). Τα τρίποντα έγιναν όπλο για τους φιλοξενούμενους, με τον Κουλμπόκα να δίνει προβάδισμα στην ομάδα του (42-43, 15'). Ο Μπράουν έγινε παράγοντας στην επίθεση της ΑΕΚ, με τη διαφορά να ανεβαίνει (50-44, 18'). Ο Μπάρτλεϊ άνοιξε λογαριασμό με τη σειρά του, με τον Τζόουνς να γράφει τον επίλογο του ημιχρόνου, με βολές, για το 52-46.

Ο Άρης μπήκε δυνατά στο δεύτερο μέρος και με τους Κουλμπόκα και Φόρεστερ πέρασε μπροστά (52-53, 22'). Η απάντηση της ΑΕΚ ήταν άμεση με Μπάρτλεϊ και Φλιώνη (57-53). Οι δύο γκαρντ της ΑΕΚ πήραν την κατάσταση στα χέρια τους, με την Ένωση να κρατάει τον έλεγχο (63-56, 25'). Ο Γκρέι ακολούθησε, με την ΑΕΚ να ανεβάζει τη διαφορά (69-61, 27'). Ο ρυθμός ήταν στα μέτρα των παικτών του Σάκοτα, με τον Μπάρτλεϊ να ηγείται και τον Νάναλι να στέλνει την ομάδα του στο +10 (76-66, 29'). Ο Νουά σκόραρε και μείωσε σε 76-68 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Ο Χάρελ κράτησε κοντά στο σκορ την ομάδα του με τρίποντο στο ξεκίνημα της περιόδου (78-71, 31'). Η ΑΕΚ κρατούσε τον έλεγχο όμως, δημιουργώντας φθορά με τον Λεκαβίτσιους (82-74, 32'). Ο Νουά φώναξε παρών λίγο αργότερα και το παιχνίδι έγινε ντέρμπι (82-80, 33'). Ο Κουλμπόκα έφερε το παιχνίδι στον πόντο, αλλά ο Μπράουν απάντησε με καλάθι και φάουλ (87-83, 34'). Ο Νάναλι με δική του προσπάθεια κράτησε την ΑΕΚ μπροστά, πριν απαντήσει ο Νουά με βολές (90-87, 35'). Ο Άρης έμεινε στο πλάνο του και με τον Χάρελ έφερε το παιχνίδι στα ίσα (91-91, 36').

Το παιχνίδι παρέμεινε θρίλερ, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν στο τελευταίο δίλεπτο ισόπαλες (95-95, 38'). Το θρίλερ συνεχίστηκε και ο Χαραλαμπόπουλος με ένα μεγάλο σουτ έφερε την ΑΕΚ στο +3 (100-97, 1:26 για το τέλος). Στο πιο κρίσιμο σημείο η ΑΕΚ αρχικά έκλεψε με τον Γκρέι και στη συνέχεια ανανέωσε επίθεση. Ο Κατσίβελης με 1/2 βολές έγραψε το 101-99, ενώ στη συνέχεια ο Χάρελ πάτησε γραμμή. Ο Γκρέι με 1/2 βολές έγραψε το τελικό 102-99 και έστειλε την ΑΕΚ στα ημιτελικά.

Τα δεκάλεπτα: 32-25, 52-46, 76-68, 102-99.

