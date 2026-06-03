«Ταράζει» τα μπασκετικά νερά ο Άρης - Μια ανάσα από τον «κιτρινόμαυρο» πάγκο ο Βασίλης Σπανούλης

Έτοιμοι να ενώσουν τις δυνάμεις τους φαίνεται πως είναι ο Άρης και ο Βασίλης Σπανούλης, σε μια συνεργασία που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Οι «κιτρινόμαυροι» εργάστηκαν εντατικά το τελευταίο διάστημα για να πείσουν τον πρώην τεχνικό της Μονακό να αναλάβει το φιλόδοξο πρότζεκτ της επόμενης ημέρας, παρά το ενδιαφέρον που φέρεται να είχε από συλλόγους της EuroLeague.

Καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του φαίνεται πως έπαιξαν το σημαντικά αυξημένο αγωνιστικό μπάτζετ της νέας σεζόν, το οποίο αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ, η παρουσία του Σιάο στη διοικητική δομή, καθώς και η παρουσία του Νίκου Ζήση στην ομάδα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές έχουν φτάσει σε κατ’ αρχήν συμφωνία και απομένουν μόνο ορισμένες διαδικαστικές λεπτομέρειες προκειμένου να ολοκληρωθεί και τυπικά το deal.

Εφόσον η συμφωνία οριστικοποιηθεί, ο Σπανούλης θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη σε μια από τις πιο ηχηρές κινήσεις των τελευταίων ετών στο ελληνικό μπάσκετ, με στόχο την επιστροφή της ομάδας σε πρωταγωνιστικό ρόλο εντός και εκτός συνόρων.