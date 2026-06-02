Άρης: Τελειώνει η αναμονή για Σπανούλη- Περιμένουν το «ναι» στη Θεσσαλονίκη

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει κάνει εδώ και καιρό το «μπάσιμο» για τον Βασίλη Σπανούλη και έχοντας εξηγήσει το πλάνο, έχει γίνει και η χρηματική πρόταση, όλοι οι οπαδοί του στη συμπρωτεύουσα περιμένουν το γλυκό «ναι».

Οι «κιτρινόμαυροι», ξέροντας τη «δίψα» του Έλληνα τεχνικού για επιτυχίες και να θέλει να ανεβάζει μία ομάδα στη κορυφή, τον έχουν δελεάσει όσο θα έπρεπε δείχνοντάς του το πλάνο για να φτάσει ο Άρης μέχρι και στη Euroleague.

Στο οικονομικό τώρα κομμάτι,μια πρόταση για 3+2 χρόνια με μπάτζετ που θα εγγυάται τη δημιουργία μιας άκρως ανταγωνιστικής ομάδας που σε πρώτη φάση θα έχει στόχο να πρωταγωνιστήσει στο Eurocup της επόμενης σεζόν και σταδιακά να καλύψει την απόσταση που τη χωρίζει από τους δύο μεγάλους της Αθήνας. Δίνοντας ταυτοχρόνως το σύνθημα στον κόσμο που βλέπει στο πρόσωπο του ομοσπονδιακού τεχνικού τον άνθρωπο που θα οδηγήσει το club στην επόμενη πίστα. Με απόλυτο έλεγχο του αγωνιστικού και των βημάτων που χρειάζονται ώστε ο Άρης να αλλάξει επίπεδο.