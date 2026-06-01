Δε «μάσησε» τα λόγια του ο Γιαννακόπουλος στην προπόνηση του Παναθηναϊκού: Απαίτησε το πρωτάθλημα

Παρών στην προπόνηση του Παναθηναϊκού AKTOR βρέθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς το αγωνιστικό τμήμα ενόψει της συνέχειας των τελικών.

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος από την εικόνα και τη διαχείριση της ομάδας το τελευταίο διάστημα, καλώντας παίκτες και τεχνικό επιτελείο να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Η τοποθέτησή του έγινε σε αυστηρό και υψηλών τόνων ύφος, με βασικό στόχο να αφυπνίσει την ομάδα πριν από τα κρίσιμα παιχνίδια που ακολουθούν για τους τελικούς της Stoiximan GBL απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο Γιαννακόπουλος ξεκαθάρισε πως ο μοναδικός αποδεκτός στόχος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος, ζητώντας από όλους να παρουσιάσουν το πρόσωπο που αρμόζει στις δυνατότητες και τις φιλοδοξίες του συλλόγου.

