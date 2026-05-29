Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Ποστάρισμα για την παρουσία του Ολυμπιακού στο Προεδρικό Μέγαρο

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε την παρουσία του Ολυμπιακού στο Μέγαρο Μαξίμου μέσω ενός story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Αντιπροσωπεία των πρωταθλητών Ευρώπης επισκεύφτηκε την Παρασκευή (29/05) το Μέγαρο Μαξίμου και συνάντησε τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος υποδέχτηκε τους αδελφούς Αγγελόπουλους, τον Γιώργο Σκινδήλια, τον Γιώργο Μπαρτζώκα, τον Κώστα Παπανικολάου και τον Τόμας Γουόκαπ.

Η αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με μια μία λευκή φωτογραφία που γράφει «Φωτό Μάιος 2024», για την χρονιά που ο Παναθηναϊκός κατέκτησε την EuroLeague, και αντίστοιχα από κάτω μία φωτογραφία με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού στο Μέγαρο Μαξίμου και από πάνω την ένδειξη «Φωτό Μάιος 2026».