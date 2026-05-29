Ολυμπιακός: Η απάντηση στον Παναθηναϊκό AKTOR ήρθε με σύνθημα Μπαρτζώκα
Η απάντηση του Ολυμπιακού στην ανακοίνωση του Παναθηναϊκού AKTOR ήρθε με βίντεο του Γιώργου Μπαρτζώκα από τη φιέστα των πρωταθλητών Ευρώπης.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δεν άφησε αναπάντηση την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού AKTOR.
Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά το τέλος του πρώτου ημιτελικού κόντρα στην ΑΕΚ αναφορικά με τη διαιτησία έφεραν την αντίδραση των «πράσινων».
Η απάντηση του Ολυμπιακού
Οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν με ένα βίντεο στο επίσημο κανάλι της στο X, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τραγουδά γνωστό σύνθημα της ομάδας του κατά τη διάρκεια της φιέστας μετά την κατάτκηση του 4ου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.