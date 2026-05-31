Ολυμπιακός: Το συγκινητικό βίντεο για την κατάκτηση της EuroLeague με Βεζένκοβ και «Σ’ Αγαπώ»

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να ζει στους ρυθμούς της τέταρτης EuroLeague της ιστορίας του, με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να κρατά ζωντανές τις πιο δυνατές στιγμές της ιστορικής βραδιάς της 24ης Μαΐου.

Οι Πειραιώτες δημοσίευσαν ένα ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεο με πλάνα από την κατάκτηση του τροπαίου, τις στιγμές αποθέωσης των παικτών και τα πανηγύρια που ακολούθησαν μετά τον μεγάλο τελικό.

Το βίντεο «ντύνεται» μουσικά με το τραγούδι «Σ’ Αγαπώ», σε ερμηνεία της Άλκηστης Πρωτοψάλτη και του Αντώνη Ρέμου, δημιουργώντας ένα έντονα συναισθηματικό κλίμα που αποτυπώνει το μέγεθος της επιτυχίας για τον σύλλογο και τον κόσμο του.

«Κάπου σε μια παλιά κασέτα...» είναι ο τίτλος που επέλεξε η ΚΑΕ Ολυμπιακός για την ανάρτηση, παραπέμποντας στις αναμνήσεις και τις εικόνες που θα μείνουν ανεξίτηλες στην ιστορία του συλλόγου.

Το βίντεο ολοκληρώνεται με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της βραδιάς, τον δακρυσμένο Σάσα Βεζένκοβ να κοιτάζει προς την εξέδρα των φίλων του Ολυμπιακού, σε μια εικόνα που αποτυπώνει όλη τη φόρτιση και τη σημασία της κατάκτησης για τους πρωταγωνιστές της ομάδας.