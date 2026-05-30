Ολυμπιακός: Πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για τους τελικούς της Basket League
Δείτε πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για τις αναμετρήσεις στο ΣΕΦ και το γενικό πρόγραμμα των τελικών.
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ, για ακόμη μία χρονιά αντιμέτωποι στους τελικούς της Stoiximan Basket League. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πότε θα βγουν προς πώληση τα «μαγικά χαρτάκια», γιατί η ομάδα του Πειραιά λόγω πλεονεκτήματος έδρας έχει δύο παιχνίδια στο ΣΕΦ.
Σύμφωνα λοιπόν με την «ερυθρόλευκοι» ΚΑΕ, τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα από τη Κυριακή 31/5 και ώρα 12:00, για τις αναμετρήσεις Τετάρτη 3/6 και Δευτέρα 8/6.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των τελικών
- Game 1: Τετάρτη 3 Ιουνίου - 21:00
- Game 2: Παρασκευή 5 Ιουνίου - 21:00
- Game 3: Δευτέρα 8 Ιουνίου - 21:00
- Game 4: Τετάρτη 10 Ιουνίου - 21:00 (εφόσον χρειαστεί)
- Game 5: Σάββατο 13 Ιουνίου - 18:00 (εφόσον χρειαστεί)