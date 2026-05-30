Breaking news icon BREAKING
NEWS

Γενικό μπλακ άουτ σε Μαρούσι και Νέο Ηράκλειο

Σπορ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Basket League Μπάσκετ

Ολυμπιακός: Πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για τους τελικούς της Basket League

Δείτε πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για τις αναμετρήσεις στο ΣΕΦ και το γενικό πρόγραμμα των τελικών.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ, για ακόμη μία χρονιά αντιμέτωποι στους τελικούς της Stoiximan Basket League. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πότε θα βγουν προς πώληση τα «μαγικά χαρτάκια», γιατί η ομάδα του Πειραιά λόγω πλεονεκτήματος έδρας έχει δύο παιχνίδια στο ΣΕΦ.

Σύμφωνα λοιπόν με την «ερυθρόλευκοι» ΚΑΕ, τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα από τη Κυριακή 31/5 και ώρα 12:00, για τις αναμετρήσεις Τετάρτη 3/6 και Δευτέρα 8/6.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των τελικών

  • Game 1: Τετάρτη 3 Ιουνίου - 21:00
  • Game 2: Παρασκευή 5 Ιουνίου - 21:00
  • Game 3: Δευτέρα 8 Ιουνίου - 21:00
  • Game 4: Τετάρτη 10 Ιουνίου - 21:00 (εφόσον χρειαστεί)
  • Game 5: Σάββατο 13 Ιουνίου - 18:00 (εφόσον χρειαστεί)

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Basket League Μπάσκετ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader