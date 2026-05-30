ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός AKTOR 94-102: «Ανέβασε» στροφές στο δεύτερο μέρος και έφυγε για τελικούς

Για ένα ημίχρονο ο Παναθηναϊκός AKTOR παρουσίαζε για ένα ακόμα ματς τα... συνηθισμένα φετινά του προβλήματα (στην τρανζίσιον άμυνα και τα ριμπάουντ), χάρη και στην πολύ καλή προσπάθεια του ΠΑΟΚ.

Στο δεύτερο 20λεπτο, ωστόσο, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν διόρθωσε τις «ανορθογραφίες» και με ώθηση από τον εκπληκτικό Τζέντι Οσμάν, που σημείωσε 23 από τους 29 πόντους του σε αυτό το διάστημα, κυριάρχησε στο παρκέ, επικρατώντας με 102-94 στο «Παλατάκι» και κερδίζοντας το εισιτήριο για τους τελικούς της Stoiximan GBL.

Εκεί, όπου την ερχόμενη Τετάρτη (3/6) θα γίνει το πρώτο τζάμπολ με αντίπαλο τον νικητή της ημιτελικής σειράς ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε με 10 παίκτες στη Θεσσαλονίκη (εκτός οι Ρογκαβόπουλος, Καλαϊτζάκης και Σλούκας), είχε τον Κέντρικ Ναν να αγωνίζεται από το ξεκίνημα με ενοχλήσεις στον καρπό, αλλά έβγαλε αντίδραση όταν είδε τα σκούρα, εκεταλλευόμενος την -ασυνήθιστη φέτος- ευστοχία του από την περιφέρεια (13/19 τρίποντα).

Δεύτερο σερί εξαιρετικό ματς επιθετικά για τον Ματίας Λεσόρ, με 15 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, πολύ καλός και ο Τζέριαν Γκραντ (15 πόντοι, 6 ασίστ), έδωσε πολύτιμες λύσεις στο τέλος ο Τι Τζέι Σορτς (14 πόντοι, 3 ασίστ)

Ο ΠΑΟΚ χτύπησε τις αδυναμίες του αντιπάλου του

Ο αγώνας ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ να μπαίνει με διάθεση να τρέξει και να πάει το ματς σε όσο το δυνατόν περισσότερες κατοχές, αλλά και τρία σερί τρίποντα από τις δύο ομάδες. Το τέταρτο μετά από τρία λεπτά αγώνα, από τον Τζέριαν Γκραντ, έφερε το ματς στο καλάθι (10-8), με τους γηπεδούχους να χτυπάνε στον αιφνιδιασμό μετά από δύο σερί λάθη των «πράσινων» και να ξεφεύγουν με +7 (15-8). Ο Αταμάν πήρε έξαλλος τάιμ άουτ, βλέποντας την ομάδα του να έχει δεχθεί 15 πόντους σε λιγότερα από 6 λεπτά και οι παίκτες του έβγαλαν μια πρώτη μικρή αντίδραση, μειώνοντας με προσπάθειες τον Γκραντ και Χέιζ-Ντέιβις.

Ο ΠΑΟΚ, όμως, έπαιζε με περίσσεια ενέργεια, κυριαρχώντας στα ριμπάουντ (12-4) και τρέχοντας στο γήπεδο. Οι άστοχες προσπάθειες του Ναν, που έπαιζε με ενοχλήσεις στον καρπό από το ξεκίνημα, τα επιθετικά ριμπάουντ του Ομορούγι και 5 σερί πόντοι του εκπληκτικού Μέλβιν έφεραν τον Δικέφαλο στο +12 (27-15), πριν ο Χέιζ διαμορφώσει το 27-17 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Άλλαξε τις ισορροπίες ο Μήτογλου

Η είσοδος του Μήτογλου άλλαξε τις ισορροπίες, με τον Έλληνα φόργουορντ να μπαίνει με εξαιρετική νοοτροπία σε άμυνα κι επίθεση. Πήρε ριμπάουντ, έκλεψε και έδωσε λύσεις στην επίθεση με 7 δικούς του πόντους (2 τρίποντα), ώστε η ομάδα του να μαζέψει τη διαφορά (32-28 στο 14'). Ο Μέλβιν ήταν ασταμάτητος, όμως, διατηρώντας τον ΠΑΟΚ μπροστά στο σκορ, με τους Γκραντ και Λεσόρ να δίνουν λύσεις και τον Ναν να πετυχαίνει τους πρώτους του πόντους μετά από 19 λεπτά. Οι γηπεδούχοι έκλεισαν το ημίχρονο μπροστά στο σκορ (47-44), έχοντας 15 πόντους από 9 επιθετικά ριμπάουντ και άλλους 10 από αιφνιδιασμούς.

Έκανε τη διαφορά ο Οσμάν

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο μεταμορφωμένος. Πίεσε περισσότερο στην άμυνα, πήρε ριμπάουντ και τα αστέρια του βρήκαν το... χέρι τους στην επίθεση. με δύο σερί τρίποντα του Ναν και καλάθι-φάουλ του Λεσόρ πέρασε για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ μετά από 23 λεπτά αγώνα (51-53). Ο Οσμάν με νέο τρίποντο έφερε την ομάδα του στο +5 (51-56), αλλά ο ΠΑΟΚ είχε πάλι απάντηση. Ο Μέλβιν και καλάθι και φάουλ ανέκοψε τη φόρα του Τριφυλλιού, ενώ εν συνεχεία οι γηπεδούχοι έτρεξαν σερί 7-0 για να βρεθούν και πάλι μπροστά στο σκορ (61-58). Το τελευταίο δίλεπτο της τρίτης περιόδου είχε όμως μόνο έναν πρωταγωνιστή. Ο ασύλληπτος Οσμάν πέτυχε 10 σερί πόντους (15 στο δεκάλεπτο!) για το 67-72 στο 30'.

Με τον Γκραντ να έχει αποσυρθεί στον πάγκο, ο Ταϊρί επιχείρησε την τελική αντεπίθεση του ΠΑΟΚ με έξι σερί πόντους, αλλά ο Οσμάν είχε... αποφασίσει να στείλει τον Παναθηναϊκό στους τελικούς. Με τον Σορτς να πετυχαίνει σημαντικά καλάθια και τον Γκραντ να «κλειδώνει» εκ νέου τον Ταϊρί οι «πράσινοι» διατήρησαν τον έλεγχο του παιχνιδιού μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τον Λεσόρ και την εξέδρα να ανοίγουν «διαμάχη» χωρίς ουσία, όταν το ματς είχε ήδη κριθεί.



ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-17, 47-44, 67-72, 94-102

ΠΑΟΚ (Μπούτσκος): Μέλβιν 20 (6/11 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 1/1 βολή, 4 ριμπάουντ, 2 λάθη), Ταϊρί 17 (3/6 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 2/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ,1 λάθος, 1 κλέψιμο), Περσίδης 7 (1/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπέβερλι 14 (5 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μουρ 10 (3 ριμπάουντ), Κόνιαρης 2 (0/3 τρίποντα), Ομορούγι 19 (8/11 δίποντα, 3/3 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 μπλοκ), Ιατρίδης, Φίλλιος, Ντιμσά 3 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ).



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR (Αταμάν): Οσμάν 29 (4/4 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 6/8 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 μπλοκ), Χέιζ-Ντέιβις 14 (1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκραντ 15 (2/3 τρίποντα, 6 ασίστ, 4 λάθη, 1 μπλοκ), Ναν 8 (1/10 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθη, 2 κλεψίματα), Λεσόρ 15 (7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 μπλοκ), Σορτς 14 (1/3 τρίποντα, 3 ασίστ), Σαμοντούροβ, Τολιόπουλος, Μήτογλου 7 (2/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ).

