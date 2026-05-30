Το AI «μίλησε»: Αυτός θα είναι ο νικητής του τελικού στο Champions League - Το σκορ και ο MVP

Οι Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ διεκδικούν το βαρύτιμο τρόπαιο του Champions League το Σάββατο (30/05, 19:00) στην Puskas Arena της Βουδαπέστης.

Οι Παριζιάνοι διεκδικούν το δεύτερο στη σειρά τρόπαιο απέναντι στους «Κανονέρηδες», οι οποίοι θέλουν να κατακτήσουν για πρώτη φορά το βαρύτιμο τρόπαιο μετά την επιστροφή τους στο θρόνο της Premier League.

Το AI έκανε τις προβλέψεις του

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της τεχνητής νοημοσύνης, η Παρί Σεν Ζερμέν θα κατακτήσει back to back το τρόπαιο με τα «μεγάλα» αυτιά κόντρα στην Άρσεναλ.

Μάλιστα, θεωρεί ότι η ομάδα του Λουίς Ενρίκε έχει μεγαλύτερη εμπειρία από πρόσφατους τελικούς και έρχεται ως κάτοχος του τροπαίου. Ενώ, το επιθετικό τρίο με παίκτες όπως ο Ντεμπελέ και ο Κβαρατσχέλια έχει δείξει ότι μπορεί να δημιουργήσει φάσεις ακόμα και απέναντι σε πολύ οργανωμένες άμυνες.

Από την άλλη, η ομάδα του Αρτέτα ίσως διαθέτει την πιο σταθερή άμυνα της διοργάνωσης. Ο Σάκα είναι ο παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά σε μία στιγμή και τονίζει παράλληλα ότι οι Λονδρέζοι έχουν την αυτοπεποίθηση και τον χαρακτήρα στα νοκ άουτ, μετά από εξαιρετική σεζόν.

Δεν αποκλείει πάντως το ενδεχόμενο και της παράτασης.

Η πρόβλεψη για ακριβές σκορ, σκόρερς και MVP

Ακριβές σκορ και σκόρερς

Παρί Σεν Ζερμέν - Άρσεναλ: 2-1

Σκόρερς: Ντεμπελέ 28΄, Σάκα 63' και Κβαρατσχέλια 79'

MVP: Βιτίνια