Απίστευτο: Η Άρσεναλ δεν κατέκτησε το Champions League έχοντας μηδέν ήττες στη διοργάνωση.

Η Παρί Σεν Ζερμέν για 2η συνεχόμενη χρονιά και δεύτερη στην ιστορία της είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Νίκησε την αξιόμαχη Άρσεναλ στη «ρώσικη ρουλέτα». Το «κρίμα» που μένει όμως σε όλο τον οργανισμό των «κανονιέρηδων», δεν περιγράφεται.

Συγκεκριμένα η ομάδα από το Λονδίνο δεν κατακτά το τρόπαιο, αλλά δεν έχει χάσει παιχνίδι σε όλη τη φετινή σεζόν στην Ευρώπη. Οι «πολεμιστές» του Μικέλ Αρτέτα πέρασαν από League Phase, φάση των «32», φάση των «16», φάση των «8», ημιτελικά και ακόμα και τελικό χωρίς να γνωρίσουν ήττα στη κανονική διάρκεια.

Αναλυτικά η πορεία των «κανονιέρηδων»

League Phase:

Athletic Club (0-2) Arsenal

Arsenal (2-0) Olympiacos CFP

Arsenal (4-0) Atlético de Madrid

Slavia Praha (0-3) Arsenal

Arsenal (3-1) Bayern München

Club Brugge (0-3) Arsenal

Inter Milano (1-3) Arsenal

Arsenal (3-2) Kairat Almaty

Φάση των «16»

Η Άρσεναλ αντιμετώπισε τη Bayer 04 Leverkusen.

Leverkusen – Arsenal(1-1)

Arsenal – Leverkusen(2-0)

Προημιτελικά

Αντίπαλος ήταν η Sporting CP.

Sporting CP 0-1 Arsenal

Arsenal 0-0 Sporting CP

Συνολικό σκορ: 1-0 υπέρ της Άρσεναλ

Ημιτελικά

Απέναντι στην Atlético de Madrid.

Atlético Madrid 1-1 Arsenal

Arsenal 1-0 Atlético Madrid

Συνολικό σκορ: 2-1 και πρόκριση στον τελικό

Τελικός

Παρί Σεν Ζερμέν- Άρσεναλ: 1-1(4-3 στα πέναλτι).

Επιπλέον, είναι ο δεύτερος χαμένος τελικός μετά από εκείνον με την Μπαρτσελόνα το 2006.