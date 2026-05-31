Νύχτα «άγριας χαράς» στο Παρίσι: Σκληρές μάχες με την αστυνομία μετά τον θρίαμβο της Παρί Σεν Ζερμέν

Χάος επικράτησε αργά το βράδυ του Σαββάτου (30/5) στο Παρίσι και σε άλλες περιοχές της Γαλλίας στον απόηχο της μεγάλης νίκης της Παρί Σεν Ζερμέν που κατέκτησε το Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Οι οπαδοί της γαλλικής ομάδας έβαλαν φωτιές, έστησαν οδοφράγματα και συγκρούστηκαν με την αστυνομία.

Μέχρι περίπου τις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής, έγιναν 416 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 283 μέσα στην πόλη του Παρισιού.

Ακόμα, επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας από τους οποίους πολύ σοβαρά, στην πόλη Αζέν, στα νοτιοδυτικά της χώρας. Για «απολύτως απαράδεκτες» ταραχές, έκανε λόγο ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ.

Η γαλλική πρωτεύουσα βρέθηκε στο επίκεντρο των επεισοδίων, με τους ξέφρενους πανηγυρισμούς των οπαδών της Παρί Σεν Ζερμέν να δίνουν γρήγορα τη θέση τους σε εντάσεις με τις δυνάμεις επιβολής της τάξης. Γρήγορα η κατάσταση «ξέφυγε» από τον έλεγχο.

Με χρήση χημικών απάντησε η αστυνομία

Οδοφράγματα φτιάχτηκαν με εκατοντάδες ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά ποδήλατα, φωτιές μπήκαν σε κάδους του Παρισιού, ενώ σε πολλές περιπτώσεις έγιναν και μάχες σώμα με σώμα μεταξύ των «μεθυσμένων από τη νίκη» οπαδών της Παρί και των αστυνομικών. Παράλληλα, σημειώθηκαν βανδαλισμοί και φθορές σε βιτρίνες καταστημάτων και εστιατορίων.

Η αστυνομία, η οποία είχε αναπτύξει ισχυρότατες δυνάμεις -περίπου 22.000 αστυνομικούς σε όλη τη Γαλλία, εκ των οποίων 8.000 στο Παρίσι- απάντησε με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης για να διαλύσει τα πλήθη που εκτόξευαν εναντίον της πυροτεχνήματα και αντικείμενα.

Paris (May 30) — Rioters started fires in the street to celebrate Paris Saint-Germain winning the soccer Champions League. pic.twitter.com/5w5PMqy43f — Andy Ngo (@MrAndyNgo) May 30, 2026

Τα επεισόδια εντοπίστηκαν κυρίως γύρω από το στάδιο Parc des Princes, όπου πάνω από 40.000 άτομα έβλεπαν το ματς σε γιγαντοοθόνες, κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου, στα Ηλύσια Πεδία, καθώς και στη Rue de Rivoli. Μάλιστα, μια ομάδα ατόμων προσπάθησε ανεπιτυχώς να επιτεθεί σε αστυνομικό τμήμα στο 8ο διαμέρισμα.

Η ένταση φαίνεται πως ξεκίνησε να εκτονώνεται νωρίς το πρωί της Κυριακής.