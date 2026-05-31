Αντετοκούνμπο και Ανρί τα είπαν μετά τον τελικό: «Λατρεύω τον τρόπο που παίζεις»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε το «παρών» στον τελικό του Champions League στη Βουδαπέστη, παρακολουθώντας από κοντά τη μεγάλη αναμέτρηση που ανέδειξε την Παρί Σεν Ζερμέν πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ βρέθηκε ανάμεσα στις προσωπικότητες που τράβηξαν τα βλέμματα στις εξέδρες, έχοντας μάλιστα την ευκαιρία να απονείμει το βραβείο του MVP στον Βιτίνια, ο οποίος ξεχώρισε με την απόδοσή του στον τελικό.

Στη Βουδαπέστη βρέθηκε και ο Νίκολα Γιόκιτς, με τους δύο κορυφαίους μπασκετμπολίστες να μοιράζονται την ίδια ποδοσφαιρική προτίμηση, καθώς υποστήριζαν την Άρσεναλ. Ωστόσο, οι «Κανονιέρηδες» δεν κατάφεραν να φτάσουν στην κατάκτηση του τροπαίου, γνωρίζοντας την ήττα στη διαδικασία των πέναλτι.

Παρά την απογοήτευση για το αποτέλεσμα, ο Γιάννης εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετος μετά το τέλος του αγώνα και στάθηκε στην εμπειρία που έζησε από κοντά.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η συνάντησή του με τον Τιερί Ανρί. Ο διεθνής μπασκετμπολίστας δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον θρύλο της Άρσεναλ, τονίζοντας πως ήθελε να δει την αγαπημένη του ομάδα να κατακτά το τρόπαιο, αλλά απόλαυσε το θέαμα του τελικού.

Από την πλευρά του, ο παλαίμαχος Γάλλος επιθετικός ανταπέδωσε τα καλά λόγια, αποθεώνοντας τον «Greek Freak». «Λατρεύω τον τρόπο με τον οποίο παίζεις και αυτό το γνωρίζεις ήδη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ανρί, σε μια στιγμή που έκλεψε τις εντυπώσεις μετά τη λήξη του τελικού.