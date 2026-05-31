Champions League: Κορυφαία εντεκάδα, ο MVP και η αποκάλυψη της σεζόν

Η Κορυφαία Διασυλλογική Διοργάνωση για φέτος έλαβε τέλος και βρήκε για δεύτερη φορά(και συνεχόμενη) τη Παρί Σεν Ζερμέν του Λουίς Ενρίκε. Όπως κάθε χρόνο στη διοργάνωση έτσι και φέτος ανακοινώθηκαν μερικά από τα βραβεία για κάθε παίκτη και η κορυφαία εντεκάδα.

Οι κορυφαίοι... έντεκα

Η καλύτερη ενδεκάδα της σεζόν αποτελείται από τους (σχηματισμός 4-4-2): Ράγια (Άρσεναλ), Γιορέντε (Ατλέτικο), Μαρκίνιος (Παρί Σεν Ζερμέν), Γκάμπριελ (Άρσεναλ), Ν. Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν), Ράις (Άρσεναλ), Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν), Ολίσε (Μπάγερν), Κβαρατσχέλια (Παρί Σεν Ζερμέν), Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν), Κέιν (Μπάγερν).



Όπως παρατηρείτε και εσείς η νικήτρια της διοργάνωσης έχει στην εντεκάδα 5 παίκτες, 3 για την φιναλίστ Άρσεναλ, 2 για την αξιόμαχη Μπάγερν και μόλις ένας για την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο πολυτιμότερος και η αποκάλυψη

ο Κχβίτσα Κβαρατσχέλια αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης του φετινού τουρνουά, αποδεικνύοντας τον λόγο που γινόταν τόσο «χαμός» γύρω από το όνομα του από όταν βρισκόταν στη Νάπολι και γιατί οι Παριζιάνοι έβγαλαν από το πορτοφόλι τους 80 εκατομμύρια... για να τον αποκτήσουν.

Ο Αρντά Γκιουλέρ είναι ο παίκτης-αποκάλυψη δείχνοντας ότι ο 20χρονος έχει λαμπρό μέλλον μπροστά του και σε έναν σύλλογο όπως η Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να αποκτήσει την εμπειρία και την ποδοσφαιρική «ωριμότητα» για να πετύχει μεγάλα πράγματα στη καρίερα του.