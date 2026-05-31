Μαρινάκης για τον τελικό του Champions League: «Τι υπέροχη στιγμή για το ποδόσφαιρο»

Ο τελικός του Champions League στη Βουδαπέστη ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, με τους Γάλλους να φτάνουν στην κατάκτηση του τροπαίου για δεύτερη διαδοχική σεζόν.

Στο τελευταίο και χαμένο πέναλτι του Γκάμπριελ, ενώ όλη η ομάδα της Παρί τρέχει να πανηγυρίσει, ο Μαρκίνιος τρέχει και αγκαλιάζει τον συμπατριώτη του και τον παρηγορεί που έχασε πέναλτι και τρόπαιο.

Σε αυτή ακριβώς τη σκηνή στάθηκε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού (αλλά και των Νότιγχαμ Φόρεστ και Ρίο Άβε) ο οποίος βρέθηκε στην Πούσκας Αρένα για τον μεγάλο τελικό, έκανε σχετική ανάρτηση, χαρακτηρίζοντας την κίνηση του Μαρκίνιος «υπέροχη στιγμή για το άθλημά μας».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Μία υπέροχη ποδοσφαιρική στιγμή στον χθεσινό τελικό του Champions League. Μετά το χαμένο πέναλτι του Γκάμπριελ, ενώ οι άλλοι παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν πανηγύριζαν τη νίκη τους στον αγωνιστικό χώρο, ο αρχηγός της Παρί Σεν Ζερμέν διάλεξε διαφορετικό δρόμο.



Αντί να συμμετάσχει στους πανηγυρισμούς, πήγε αμέσως στον Γκάμπριελ για να τον παρηγορήσει, δείχνοντας στον κόσμο τι σημαίνει πραγματικά να είσαι ηγέτης και να έχεις αθλητική συμπεριφορά.



Τι υπέροχη στιγμή για το άθλημα».