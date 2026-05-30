Παρί Σεν Ζερμέν- Άρσεναλ 1-1(4-3 π): Στη κορυφή της Ευρώπης ΞΑΝΑ οι Παριζιάνοι

Ένα πραγματικό ποδοσφαιρικό θρίλερ στη Βουδαπέστη με την Παρί Σεν Ζερμέν να βγαίνει νικήτρια από τη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι και να κατακτάει το Champions League για τη σεζόν 2025-2026, κάνοντας έτσι back to back κατακτήσεις στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.



Μετά από το 1-1 στη κανονική διάρκεια, που παρέμεινε ίδιο και στη παράταση, το χαμένο πέναλτι του Γκάμπριελ που ήταν από τους καλύτερους παίκτες της Άρσεναλ στο γήπεδο, χάρισε στους Παριζιάνους το 2ο συνεχόμενο τρόπαιο.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι «κανονιέρηδες» ήταν εκείνοι που μπήκαν σε θέση του οδηγού στο παιχνίδι με τον Κάι Χάβερτς(5'), να παίρνει μία κόντρα στη μέση του γηπέδου, να βγαίνει απέναντι στον Σαφόνοφ και να τον εκτελεί «εν ψυχρώ» για να δώσει χαρά στους Άγγλους.

Έπειτα τα «ηνία» στον ρυθμό της αναμέτρησης πήρε η Παρί, με τους Ντουέ, Κβαρατσκέλια και Φαμπιάν Ρουίθ να «ανακατεύουν» τη μπάλα, αλλά με τους αμυντικούς του Μικέλ Αρτέτα να είναι έτοιμοι να τους σταματήσουν.

Η καλύτερη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου μετά το γκολ, ανήκει στην Άρσεναλ, με τον Κάι Χάβερτς ξανά πρωταγωνιστή θέλοντας να ντουμπλάρει τα τέρματά του. Έπειτα από ένα καταπληκτικό «τρίγωνο» των Σάκα, Όντεγκαρντ και Χάβερτς, ο Γερμανός εκτέλεσε αλλά ο Μαρκίνιος έβαλε αρχοντικό στοπ και γλύτωσε την ομάδα του από τα χειρότερα.

Στο 61ο λεπτό έπειτα από πολλές προσπάθειες των Παριζιάνων να μπουν μέσα στη περιοχή, εν τέλει μπήκαν και μετά από συνεργασία Ντεμπελέ και Κβαρατσκέλια, ο Γεωργιανός ανατράπηκε από τον Μοσκέρα και κέρδισε πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ποιος άλλος; O Ντεμπελέ και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για να ισορροπήσει το παιχνίδι.

Άμεσα άλλαξε το «ρου» του αγώνα, ο ρυθμός άνοιξε και οι Γάλλοι ξεκίνησαν να χτυπούν στη κόντρα. Ξανά το όνομα στη φάση, ο Κβαρατσκέλια που έφυγε τρέχοντας από τον Σαλιμπά, έφτασε απέναντι στον Ράγια αλλά έστειλε τη μπάλα πρώτα στο πόδι του Λουίς-Σκέλι και έπειτα στο δοκάρι(76').

Στο 89ο λεπτό ο Βιτίνια, μοίρασε «καρδιακά» στους Άγγλους φιλάθλους καθώς έπειτα από πάσα του Ντουέ, έστειλε τη μπάλα λίγα εκατοστά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Το παιχνίδι οδηγήθηκε στη παράταση χωρίς να υπάρξει κάποια αξιόλογη ευκαιρία, αφού 12 παίκτες ήταν διαφορετικοί λόγω των αλλαγών αφού δε μπορούσαν οι περισσότεροι από τις κράμπες να συνεχίσουν.

Στη διαδικασία των πέναλτι, οι Γάλλοι εμφανίστηκαν πιο έτοιμοι και με το σκορ στις εκτελέσεις να είναι 4-3 κατέκτησαν τη κούπα με τα «μεγάλα αυτιά» για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.