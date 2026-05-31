Από case study του «πως να αποτύχετε ξοδεύοντας εκατομμύρια», η Παρί Σεν Ζερμέν κατάφερε να γίνει ομάδα προς μίμηση, κατακτώντας -μετά την Ρεάλ του Ζιντάν- back to back Champions League κόντρα σε Ίντερ και Άρσεναλ.

Από σημείο... μάζωξης υπεραστέρων και μεγάλων συμβολαίων, σε ομάδα που επενδύει σε νεαρούς παίκτες και παίκτες από τις ακαδημίες της, αλλάζοντας πλήρως στρατηγική και σκεπτικό. Ακολουθώντας, με λίγα λόγια ένα ποδοσφαιρικό πλάνο, μακριά από κινήσεις εντυπωσιασμού δίχως πλάνο και νόημα.

Αν κάτι απέδειξαν οι Παριζιάνοι, είναι πως τα λεφτά μπορούν κάλλιστα να φέρουν την ευτυχία και την επιτυχία σε ένα ποδοσφαιρικό κλαμπ, αρκεί να ξοδεύονται ορθά, ακολουθώντας ένα πλάνο βασισμένο σε ποδοσφαιρικά κριτήρια.

Ο «αρχιτέκτονας» Κάμπος και ο... εργολάβος Ενρίκε

Τα πρόσωπα αυτής της εξαιρετικής «μηχανής», πέραν των παικτών, είναι δύο. Ο Λουίς Κάμπος, τεχνικός διευθυντής του συλλόγου και ο Λουίς Ενρίκε, οδήγησαν την Παρί στο σήμερα. Στην κορυφή της Ευρώπης για δεύτερη χρονιά στη σειρά, παρουσιάζοντας σχεδόν αψεγάδιαστη εικόνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Λούις Κάμπος με τον νυν προπονητή της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε. / ΑΠΕ ΜΠΕ

Ο πρώτος, ανέλαβε πόστο στον σύλλογο το 2022 αλλάζοντας για πάτα την νοοτροπία του «νεόπλουτου» από τον Αλ Κελαϊφί, πρόεδρο της Παρί. Όχι, οι Παριζιάνοι δεν σταμάτησαν να «ρίχνουν» σοβαρά χρήματα στην αγορά, πολύ απλά όμως αντί να τα σκορπάνε σε κινήσεις άνεφ ουσίας ή ποδοσφαιρικού πλάνου, άρχισαν να τα ξοδεύουν με συγκεκριμένη λογική.

Επενδύοντας σε νέους παίκτες από το γαλλικό πρωτάθλημα (Ντουέ, Μπαρκολά), σε παίκτες που είχαν δείξει εξαιρετικά στοιχεία σε πρωταθλήματα χαμηλότερης ταχύτητας (Νέβες, Βιτίνια) και ενίοτε, αποκτώντας και πιο «φτασμένους» ποδοσφαιριστές, όπως ο Κβίτσα Κβαρατσκέλια από την Νάπολι.

Ακολούθως, ο Λουίς Ενρίκε πάτησε το πόδι του στο Παρίσι και μετέτρεψε τα «όπλα» που το παρείχε ο Κάμπος σε μια καλοδουλεμένη «μηχανή». Διατηρώντας παίκτες με εμπειρία στο κλαμπ (Μαρκίνιος), «γυρνώντας» την καριέρα του Ντεμπελέ, ο οποίος μάλιστα πέρσι δικαιώθηκε κατακτώντας την χρυσή μπάλα.

Ο Ισπανός τεχνικός καρπώνεται αυτή την επιτυχία σε μεγάλο βαθμό, κατακτώντας το βράδυ του Σαββάτου (30/5) το 3ο Champions League της καριέρας του, με την «βοήθεια» της αδικοχαμένης κορούλας του, Χάνα.

Ομάδα που ο κόσμος πια συμπαθεί

Πέρα από όλα τα άλλα, η Παρί κατάφερε μέσα σε μια πενταετία να αλλάξει την άποψη του κοινού για την ίδια. Μεγάλο μέρος του κόσμου δεν θεωρεί πια τους Γάλλους ομάδα «πετροδολαρίων», που καταστρέφει το ποδόσφαιρό και ξοδεύει άσκοπα εκατομμύρια σε μεγάλα ονόματα.

Η εποχή Εμπαπέ, Νεϊμάρ, Μέσι πέρασε ανεπιτυχώς, δεν έφερε στο κλαμπ αυτά που περίμενε και στο τέλος της ημέρας υπενθύμισε σε όλους πως πολλές φορές, στο ποδόσφαιρο αυτό που μετράει είναι το πλάνο, η ουσία και όχι το «φαίνεστε».

Το μέλλον για την Παρί πια μοιάζει λαμπρό. Κανείς δεν εγγυάται πως το σύνολο του Ενρίκε θα βρίσκεται κάθε χρόνο στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Δεν υπέγραψαν οι Παριζιάνοι «συμβόλαιο» με την επιτυχία άλλωστε.

Ακολουθώντας όμως κάποια βήματα, και με δεδομένο το πόσο χαμηλό μέσο όρο ηλικίας διαθέτει το ρόστερ της ομάδας, οι πιθανότητες να συνεχίσει η Παρί Σεν Ζερμέν να πρωταγωνιστεί είναι πολλές.