Βιτίνια για Μέσι: «Είχε πει ότι δεν θα κερδίσουμε ποτέ το Champions League, τώρα έχουμε δύο σερί»

Η Παρί Σεν Ζερμέν ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης, επικρατώντας με 4-3 της Άρσεναλ στη διαδικασία των πέναλτι, μετά το ισόπαλο 1-1 της κανονικής διάρκειας του τελικού του Champions League.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε, κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη κούπα με τα «μεγάλα αυτιά» και μπήκε μαζί με τη Ρεάλ, στη κατηγορία με τις ομάδες που το έχουν πάρει back to back στη καινούργια του μορφή.

Λίγοι ήταν εκείνοι που περίμεναν την... εκτόξευση της Παρί Σεν Ζερμέν, ιδιαίτερα από τη στιγμή που αποχώρησαν οι Λιονέλ Μέσι, Κιλιάν Εμπαπέ και Νεϊμάρ, όμως ο Λουίς Ενρίκε, κατάφερε να «χτίσει» ένα εξαιρετικό σύνολο και να πετύχει κάτι που έμοιαζε... ακατόρθωτο.

Ο μέσος της Παρί και MVP του τελικού, Βιτίνια θυμήθηκε μία ατάκα του Αργεντίνου πριν φύγει από τη Γαλλία:

«Όταν έφυγε ο Μέσι για να πάει στην Ίντερ Μαϊάμι, είχε πει ότι δεν θα κερδίσουμε ποτέ το Champions League, αλλά τώρα έχουμε δύο σερί. Ελπίζω να μας παρακολουθεί», τόνισε ο Πορτογάλος.