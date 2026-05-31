Le Parisien:Ένας νεκρός, σε κώμα 17χρονος από τα άγρια επεισόδια στη Γαλλία μετά το Champions League

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε πολλές πόλεις της Γαλλίας μετά τον τελικό του Champions League, με τις αρχές να προχωρούν σε εκατοντάδες συλλήψεις και έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του τροπαίου από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Το πιο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Παρίσι, όπου ένας 23χρονος αναβάτης μοτοσικλέτας σκοτώθηκε όταν το όχημά του συγκρούστηκε μετωπικά με τσιμεντένιο εμπόδιο στον περιφερειακό δρόμο της γαλλικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Le Parisien», ο νεαρός συμμετείχε στους εορτασμούς που ακολούθησαν τη λήξη του αγώνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η εισαγγελία του Παρισιού γύρω στις 11:30 π.μ., ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη μια μοτοσικλέτα μοτοκρός σημειώθηκε στην πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions League. Ο οδηγός, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα, φέρεται να έπεσε μετωπικά σε τσιμεντόλιθους σε μια ράμπα εξόδου του περιφερειακού δρόμου κοντά στο Porte Maillot, σύμφωνα με την Le Parisien.

Την ίδια στιγμή, ένας νεαρός μόλις 17 χρονών δέχτηκε μαχαιριές από αγνώστους, με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί και να βρεθεί σε κώμα λόγω της σφοδρής επίθεσης.

🚨 BREAKING: CHAOS IN PARIS



Pure madness in the streets tonight. Following PSG’s historic Champions League victory, the French capital has completely erupted into absolute mayhem.



It looks like a literal war zone out there right now.

🇫🇷⚽️ #PSG #UCL #Paris pic.twitter.com/LuwpTdhHwq — Devid Clem (@DevidClemm) May 31, 2026

Η νύχτα σημαδεύτηκε από εκτεταμένα επεισόδια σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στο Παρίσι, ομάδες νεαρών συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ καταγράφηκαν λεηλασίες καταστημάτων, πυρπολήσεις και επιθέσεις με φωτοβολίδες και πυροτεχνήματα εναντίον αστυνομικών.

Σχεδόν 800 προσαγωγές, τραυματίστηκαν πολλοί αστυνομικοί

Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν συνολικά 780 συλλήψεις, με τις περισσότερες να πραγματοποιούνται γύρω από το Παρκ ντε Πρενς, όπου χιλιάδες φίλαθλοι είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν τον τελικό μέσω γιγαντοοθονών.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας, τραυματίστηκαν 57 αστυνομικοί, οι περισσότεροι ελαφρά. Παράλληλα, οι δυνάμεις ασφαλείας προχώρησαν σε περίπου 2.000 ελέγχους, κατά τους οποίους κατασχέθηκαν αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως όπλα, όπως ρόπαλα και μαχαίρια.

Επεισόδια σημειώθηκαν επίσης σε πόλεις όπως η Ρεν, το Στρασβούργο και η Γκρενόμπλ, με την αστυνομία να χρησιμοποιεί δακρυγόνα για την αποκατάσταση της τάξης. Η ένταση μεταφέρθηκε και σε κεντρικούς δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας, όπου οπαδοί ανέβηκαν σε σκαλωσιές κτιρίων, ενώ αρκετοί τουρίστες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στα επεισόδια και χρειάστηκε η παρέμβαση των αρχών για την ασφαλή απομάκρυνσή τους.

Φωτό: Reuters

Οι γαλλικές αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς οι εκδηλώσεις για την επιτυχία της Παρί Σεν Ζερμέν συνεχίζονται, με χιλιάδες φιλάθλους να αναμένονται στους δρόμους του Παρισιού για τους επίσημους εορτασμούς και την υποδοχή της ομάδας.