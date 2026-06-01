Τραγωδία στους πανηγυρισμούς της Παρί: Νεκρός άνδρας στον Σηκουάνα

Η Παρί Σεν Ζερμέν πανηγύρισε την κατάκτηση του δεύτερου διαδοχικού Champions League, όμως οι εορτασμοί στο Παρίσι σημαδεύτηκαν από σοβαρά επεισόδια και ένα ακόμη τραγικό περιστατικό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Le Parisien, το πρωί της Κυριακής εντοπίστηκε σορός άνδρα να επιπλέει στον ποταμό Σηκουάνα, κοντά στη γέφυρα Louis-Philippe, στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας. Αυτός είναι ο δεύτερος νεκρός μέσα σε λίγα 24ωρα στη Γαλλία λόγω των πανηγυρισμών στους δρόμους της χώρας.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, πρόκειται για άνδρα που φέρεται να πήδηξε στο ποτάμι κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την ευρωπαϊκή επιτυχία των Παριζιάνων. Οι αρχές τον ανέσυραν από το νερό και ακολούθησαν προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η διάσωσή του.

Μάρτυρες υποστήριξαν ότι είδαν άτομο περίπου 30 ετών, το οποίο βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, να πέφτει στον Σηκουάνα λίγο πριν από το τραγικό συμβάν. Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στα εκτεταμένα επεισόδια που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της Γαλλίας μετά τον τελικό, με συγκρούσεις μεταξύ οπαδών και αστυνομίας, τραυματισμούς και εκατοντάδες συλλήψεις.