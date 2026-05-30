Τελικός Champions League: Το τρομερό σόου των «Killers» πριν την έναρξη του παιχνιδιού

Πριν τη σέντρα στην 71η έκδοση του τελικού του Champions League ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ, το πασίγνωστο συγκρότημα «Killers» ξεσήκωσαν το κοινό στην «Puskas Arena», παίζοντας μερικές από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες τους.

Η αμερικάνικη ροκ μπάντα έδωσαν έντυπωσιακό ήταν το σόου πριν από τη μεγάλη σέντρα του τελικού, δίνοντας ξεχωριστό χρώμα στη βραδιά. Οι οπαδοί στις κερκίδες μπήκαν στον ρυθμό, τραγουδώντας μαζί τους και δημιουργώντας φαντασμαγορική ατμόσφαιρα λίγο πριν η μπάλα κυλήσει στον αγωνιστικό χώρο.