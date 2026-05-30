Champions League: Επεισόδια μεταξύ των οπαδών λίγες ώρες πριν τον τελικό στη Βουδαπέστη
Σοβαρά επεισόδεια σημειώθηκαν στους δρόμους της ουγγρικής πρωτεύουσας ανάμεσα σε οπαδούς της Παρί Σεν Ζερμέν και της Άρσεναλ.
Ο δρόμοι της Βουδαπέστης μετατράπηκαν σε πεδίο «μάχης» για τους οπαδούς των Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό του Champions League, στην Puskas Arena.
Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε θέλει να κατακτήσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το τρόπαιο κόντρα στους «Κανονέρηδες», οι οποίοι θέλουν να κατακτήσουν για πρώτη φορά το βαρύτιμο τρόπαιο μετά την επιστροφή τους στο θρόνο της Premier League.
Πεδίο «μάχης οι δρόμοι της ουγγρικής πρωτεύουσας
Λίγες ώρες πριν την μεγάλη αναμέτρηση σημειώθηκαν επεισόδια στους δρόμους της Βουδαπέστης, όταν οπαδοί των δύο συλλόγων ήρθαν σε σύγκρουση.
Συκγκεριμένα, υπήρξαν μικροσυμπλοκές και ανταλλαγή αντικειμένων αλλά στη συνέχεια με την συμβολή των αρχών αποκαταστάθηκε άμεσα η τάξη. Μάλιστα, έγιναν αναφορές για μικροτραυματισμούς.
Το Παρίσι θυμίζει «οχυρό»
Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νούνιες ανακοίνωσε, πριν από λίγες ημέρες, ότι 22.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα κινητοποιηθούν αυτό το Σάββατο για τον τελικό του Champions League, συμπεριλαμβανομένων 8.000 στην μητροπολιτική περιοχή του Παρισιού. «Πρόκειται για μια πολύ σημαντική αστυνομική παρουσία», δήλωσε ο υπουργός.
Στο Παρίσι προετοιμάζονται για παν ενδεχόμενο με τις αρχές και τους καταστηματάρχες να φοβούνται για το ενδεχόμενο σοβαρών επεισοδίων. Στο κέντρο της πόλης, πολλά καταστήματα έχουν ήδη αρχίσει να προστατεύουν τις βιτρίνες τους με ξύλινες κατασκευές. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, όχι μόνο σε περίπτωση ήττας της Παρί, αλλά ακόμη και σε περίπτωση κατάκτησης του τροπαίου, καθώς εκτιμάται ότι μεγάλος όγκος κόσμου που θα βγει στους δρόμους μπορεί να οδηγήσει σε εκτεταμένες εντάσεις και επεισόδια.