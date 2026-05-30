Ραλφ Σουμάχερ: Παντρεύεται σήμερα στην Γαλλία τον σύντροφό του

Ο Ραλφ Σουμάχερ σήμερα παντρεύεται τον Ετιέν Μπουσκέ-Κασάνζ, στο Σεν Τροπέ της Γαλλίας.

Ο αδερφός του Μίκαελ Σουμάχερ με τον σύντροφό του είναι ζευγάρι εδώ και αρκετά χρόνια και πλέον οι δυο τους θα επισημοποιήσουν τη σχέση τους με τα δεσμά του γάμου.

Η κοινή τους ανάρτηση

Ο Γερμανός έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram: «Με χαρά επιβεβαιώνουμε ότι ο Ραλφ Σουμάχερ και ο σύντροφός του Ετιέν Μπουσκέ-Κασάν θα παντρευτούν. Και οι δύο είναι ενθουσιασμένοι με τα πολλά θερμά συγχαρητήρια που έχουν λάβει. Ο Ραλφ και ο Ετιέν δεν θα σχολιάσουν περαιτέρω προσωπικές λεπτομέρειες και παρακαλούν να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά τους. Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας».

Ο γάμος θα γίνει ντοκιμαντέρ

Ο γάμος του ζευγαριού θα γίνει και ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί από συνδρομητικό κανάλι της Γερμανίας και θα έχει τίτλο: «Ralph and Etienne: We Say Yes».

Αυτός, ωστόσο, δεν θα είναι ο πρώτος γάμος για τον Ραλφ Σουμάχερ. Ο Γερμανός πρώην οδηγός είχε παντρευτεί ξανά πριν από 25 χρόνια, δηλαδή το 2001. Τότε, ένωσε τα δεσμά του με τον Κόρι Μπρίνκμαν. Έπειτα, απέκτησαν έναν γιο, αλλά το 2015 χώρισαν επισήμως.