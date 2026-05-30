Ολυμπιακός: Η ενημέρωση σχετικά με τα εισιτήρια διαρκείας της σεζόν 2026/27

Ο Ολυμπιακός πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε τις τιμές των εισιτηρίων διαρκείας ενόψει της σεζόν 2026/27.

Με νέα ανακοίνωση της στην επίσημη η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ τόνισε μια σημαντική λεπτομέρεια, σχετικά με τους περσινούς κατόχους εισιτηρίων διαρκείας οι οποίοι είχαν λιγότερες από 14 παρουσίες στο «Γ. Καραϊσκάκης». Μετά από αρκετά αιτήματα, θα τους παρέχει το πιο φθηνό «πακέτο», μόνο για τη φετινή σεζόν.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας οι οποίοι είχαν 13 παρουσίες και κάτω την αγωνιστική περίοδο 2025-26 και δεν έχουν δικαίωμα ανανέωσης της θέσης τους την 1η περίοδο για τη σεζόν 2026-27, ότι ύστερα από πολλά αιτήματα των φιλάθλων μας για διατήρηση των θέσεων τους με την αξία του 2ου πίνακα τιμών, κατ’ εξαίρεση και μόνο για την φετινή χρονιά, όσοι επιθυμούν, θα μπορούν να ανανεώσουν την θέση τους με τις τιμές του 2ου πίνακα έως το τέλος της 1ης περιόδου (Πέμπτη 4/6 στις 15:00) στο www.olympiacos.org.

Οι ανωτέρω φίλαθλοι δεν θα έχουν δικαίωμα για αλλαγή θέσης στην 2η περίοδο».