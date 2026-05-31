Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι ικανότητες του «Greak Freak» και στο ποδόσφαιρο

Ο Έλληνας σταρ φόρεσε τα ποδοσφαιρικά του και έδειξε ότι και εκεί έχει ταλέντο.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Όλοι έχουμε συνηθίσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να φοράει το 34 στο Μιλγουόκι και να καρφώνει όποιον αντίπαλο βρεθεί μπροστά του. Αυτή τη φορά φόρεσε μία μοβ σαλιάρα και πάλι το νούμερο 34 και μας έδειξε και τα ποδοσφαιρικά του skills.

Ο σούπερ σταρ των Μπακς βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο της «Puskás Aréna» στο περιθώριο των εκδηλώσεων για τον μεγάλο τελικό του Champions League που βρήκε την Παρί Σεν Ζερμέν νικήτρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά απέναντι στην Άρσεναλ. 

 Οι κινήσεις του θύμιζαν κάτι από Ρονάλντο και Μέσι μαζί, καθώς παρά το μεγάλο ύψος του ο Γιάννης δεν είχε κανένα πρόβλημα να ντριμπλάρει όποιον αντίπαλο έβρισκε μπροστά του και μάλιστα κατάφερε να σκοράρει με κεφαλιά.

