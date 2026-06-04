Αντετοκούνμπο: Σε ρόλο... Τζον Τραβόλτα για διαφήμιση δικής του εταιρείας

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει δείξει ότι έχει την αίσθηση του χιούμορ και αισθάνεται άνετα μπροστά στον φακό. Κάτι που ξανά απέδειξε καθώς συμμετείχε σε διαφήμιση της εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Kalshi, στην οποία έχει επενδύσει και ο ίδιος.

Η διαφήμιση διαρκεί 60 δευτερόλεπτα και ο διεθνής σταρ των Μπακς εμφανίζεται ως Τζόν Τραβόλτα, όπως ήταν στην γνωστή ταινία Grease. Ο Γιάννης υποδύεται τον γνωστό γόη μοιράζοντας φιλιά στις κυρίες, χορεύοντας και φυσικά καρφώνοντας. Μαζί του συμμετέχουν και τα αδέρφια του, Θανάσης, Κώστας και Άλεξ.