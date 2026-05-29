Αντετοκούνμπο: «Αγγίζει» τη 10αδα στην λίστα του Forbes με εισόδημα που φτάνει τα 99,2 δολάρια

Ο Γιάννης Ατεντοκούνμπο σύμφωνα με τη νέα λίστα του Forbes για το 2026 βρίσκεται στην 11η θέση των πιο καλοπληρωμένων αθλητών του πλανήτη.

Τα «αστρονομικά» ποσά που εισπράττει

Ο Greek Freak εισπράττει στον λογαριασμό του το «αστρονομικό» ποσό των 99,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα 54,2 εκατομμύρια αφορούν τις αγωνιστικές του απολαβές από τους Μιλγουόκι Μπακς, ενώ άλλα 45 εκατομμύρια έρχονται από τους χορηγούς του (Breitling, Castrol, Google, GoPuff, Johnsonville Sausage Company, Kalshi, Koh’s, Nike, Kimberly-Clark).

Έτσι, ο Γιάννης παραμένει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην κορυφάια τετράδα με τους πιο καλά αμοιβόμενους αθλητές του NBA.

Η πρώτη 10αδα

Στην κορυφή της λίστας είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που αγγίζει τα 300 εκατομμύρια δολάρια, αφήνοντας πίσω του τους Άλβαρεζ (170$ εκατ.) και Μέσι (140$ εκατ.). Μέσα στην πρώτη δεκάδα που προσπερνά οριακά τον Γιάννη βρίσκονται ακόμα οι ΛεΜπρόν, Οχτάνι, Κάρι, Ραμ, Μπενζεμά, Ντουράντ και Χάμιλτον. Το άκρως ενδιαφέρονείναι πως ο Αντετοκούνμπο είναι πιο ψηλά από σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου και της Formula 1, όπως ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο Μαξ Φερστάπεν, ο Έρλινγκ Χάλαντ και ο Βινίσιους.