Μπογκντάνοβιτς: Βρέθηκε σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας όσο κάνει διακοπές

Με τις υποχρεώσεις του στο NBA για λογαριασμό των Λος Άντζελες Κλίπερς να έχουν ολοκληρωθεί εδώ και καιρό, ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς είπε να το... ρίξει λίγο έξω.

Ο Σέρβος σούπερ σταρ βρίσκεται στην Αθήνα για τις διακοπές του και εθεάθη στη πρεμιέρα του Νίκου Βέρτη σε νυχτερινό κέντρο.

Με το μέλλον του στους Κλίπερς να είναι αβέβαιο και την απόφαση να είναι στα χέρια της ομάδας, σίγουρα ο 33χρονος θα τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω του στο μεταγραφικό «παζάρι» του καλοκαιριού.