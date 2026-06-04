Μάικλ Τζόρνταν: Διακοπές στην Μύκονο με υπερπολυτελές superyacht αξίας 100 εκατομμυρίων ευρώ

Ο θρύλος του ΝΒΑ, Μάικλ Τζόρνταν, βρίσκεται στην Ελλάδα και στην Μύκονο για να ξεκινήσει τις φετινές καλοκαιρινές του διακοπές μαζί με φίλους και συνεργάτες. Αυτό όμως που τράβηξε τα βλέμματα όσων των είδαν ήταν το υπερπολυτελές του superyacht «M’Brace», το οποίο συγκαταλέγεται στα πιο εντυπωσιακά σκάφη που πλέουν αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο.

Ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών εθεάθη στο νησί των Κυκλάδων μαζί με μια παρέα 25 ατόμων και απαθανατίστηκε από τους περαστικούς να χαλαρώνει στο κατάστρωμα της θαλαμηγού του απολαμβάνοντας το ηλιοβασίλεμα. Αυτό όμως που τράβηξε τα βλέμματα κατοίκων και επισκεπτών ήταν η ίδια η θαλαμηγός.

Superyacht σαν... πεντάστερο

Το «M’Brace» είναι ένα από τα πιο γνωστά και υπερπολυτελή superyacht στον κόσμο. Κατασκευάστηκε το 2018 από το φημισμένο ολλανδικό ναυπηγείο Amels, έχει μήκος 75 μέτρα και είναι γνωστό για το ότι συνδυάζει υψηλή αισθητική, προηγμένη τεχνολογία και απόλυτη πολυτέλεια. Μέσα διαθέτει οκτώ πολυτελείς καμπίνες οι οποίες μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι και 12 άτομα η καθεμία και διαθέτει προσωπικό 24ων ατόμων. Παρόλο που είναι yacht, δίνει την αίσθηση ότι είναι πεντάστερο ξενοδοχείο καθώς προσφέρει κορυφαίες συνθήκες διαμονής και φιλοξενίας.

Οι παροχές του «M’Brace»

Ο λόγος που είναι από τα πιο ακριβά και γνωστά σκάφη παγκοσμίως είναι φυσικά οι παροχές του. Το «M’Brace» περιλαμβάνει πισίνα, γυμναστήριο, τζακούζι, ιδιωτικό κινηματογράφο, χώρους ψυχαγωγίας, κλαμπ, γήπεδο μπάσκετ και μεγάλη συλλογή από θαλάσσια παιχνίδια και εξοπλισμό για δραστηριότητες μέσα στη θάλασσα, ενώ έχει και υποβρύχιο καθιστικό, το οποίο διαθέτει πανοραμικά γυάλινα παράθυρα και προσφέρει στον επιβάτη μια τρομερή θέα του βυθού.

Τα 100 εκατ. και η πανάκριβη συντήρηση

Το «M’Brace» θεωρείται ένα από τα ακριβότερα superyachts που ταξιδεύουν στα νερά της Μεσογείου και η αξία του είναι κοντά στα κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το κόστος κατασκευής του ξεπέρασε τα 90 εκατομμύρια. Το ποσό που δαπανείται για την ετήσια συντήρησή του είναι κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ και κατά την περίοδο υψηλής ζήτησης, η θαλαμηγός διατίθεται προς ναύλωση με κόστος που προσεγγίζει το ένα εκατομμύριο ευρώ την εβδομάδα.