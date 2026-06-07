Όταν ο Τζόρνταν έπαιξε στα Πατήσια: Το ιστορικό throwback του Σπόρτιγκ

Ένα ξεχωριστό ταξίδι στο παρελθόν έκανε ο Σπόρτιγκ, με αφορμή την παρουσία του Μάικλ Τζόρνταν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Μύκονο.

Η ομάδα των Πατησίων θυμήθηκε το ιστορικό παιχνίδι του 1983, όταν η Εθνική Ελλάδας αντιμετώπισε το πανεπιστήμιο του Νορθ Καρολάινα στο κλειστό της Ηλίας Ζερβού, σε μια αναμέτρηση όπου αγωνιζόταν ο νεαρός τότε Μάικλ Τζόρνταν.

Μέσα από ανάρτησή του στα social media, ο Σπόρτιγκ έφερε ξανά στο προσκήνιο τις εικόνες από εκείνη τη βραδιά της 21ης Οκτωβρίου 1983, όταν περίπου 2.000 φίλαθλοι βρέθηκαν στις εξέδρες χωρίς να γνωρίζουν ότι παρακολουθούσαν έναν μελλοντικό θρύλο του παγκόσμιου αθλητισμού.

Ξεχωριστή θέση στις αναμνήσεις κατέχει η εντυπωσιακή τάπα του Νίκου Φιλίππου πάνω στον Τζόρνταν, σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές φάσεις της αναμέτρησης. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, πάντως, ο μετέπειτα θρύλος των Σικάγο Μπουλς απάντησε με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα στον αιφνιδιασμό, χαρίζοντας μία από τις στιγμές που έμειναν στην ιστορία του γηπέδου.



Το Νορθ Καρολάινα είχε επικρατήσει με 79-71 της Εθνικής Ελλάδας, όμως το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα μπροστά στη σπουδαιότητα της παρουσίας του ανθρώπου που έμελλε να αλλάξει για πάντα την ιστορία του μπάσκετ.

«Από τους θρύλους που πέρασαν από το σπίτι μας, ο Τζόρνταν ήταν ο κορυφαίος όλων», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σπόρτιγκ, υπογραμμίζοντας πως θα συνεχίσει να αναδεικνύει τις μεγάλες προσωπικότητες που έχουν αγωνιστεί στο ιστορικό κλειστό των Πατησίων.