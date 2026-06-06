Μάικλ Τζόρνταν: Το απίθανο φιλοδώρημα που άφησε σε εστιατόριο στην Μύκονο

Ο Μάικλ Τζόρνταν βρίσκεται στην Μύκονο για τις καλοκαιρινές του διακοπές και μετά από το πανάκριβο superyacht που διαθέτει, έκανε μια κίνηση που σήκωσε ξανά πολύ κουβέντα και σχόλια.

Ο θρύλος των Σικάγο Μπουλς επισκέφθηκε το γνωστό εστιατόριο Nammos μαζί με την γυναίκα του και με αρκετούς φίλους του για να φάει φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Ο Τζόρνταν φάνηκε να απολαμβάνει το φαγητό και την φιλοξενία από τους ανθρώπους του εστιατορίου, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε στους παρευρισκόμενους ένα καρότσι με φρέσκα ψάρια, καραβίδες και αστακούς που παρήγγειλε και βρέθηκε μπροστά στο τραπέζι του. Ακόμα και ο ίδιος ο MJ ήταν ενθουσιασμένος καθώς δεν δίστασε να βγάλει και μερικές φωτογραφίες από το πλούσιο τραπέζι που είχε.

Αυτό που έκανε όμως μεγαλύτερη εντύπωση ήταν μια κίνησή του προς το προσωπικό του εστιατορίου. Συγκεκριμένα ο Τζόρνταν φαίνεται να άφησε φιλοδώρημα που αντιστοιχούσε περίπου στο 50% του συνολικού λογαριασμού, αφήνοντας άφωνους τους εργαζομένους, με μια κίνηση που ακόμα και για τα δεδομένα της Μυκόνου φαίνεται ακραία. Η διαμονή του Μάικλ Τζόρνταν στο νησί φαίνεται πως είναι το θέμα συζήτησης και ενδιαφέροντος των ημερών, καθώς κάθε του ενέργεια και κίνηση συζητιέται έντονα.