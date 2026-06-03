Παρί Σεν Ζερμέν: Πως η ανοδική της πορεία επωφελεί και τον Μάικλ Τζόρνταν

Η δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν φαίνεται πως έχει επίδραση και στο εμπορικό τμήμα της ομάδας.

Συγκεκριμένα τα ταμεία της Jordan Brand αναμένεται να γεμίσουν, κάτι που θα «εκτοξεύσει» τα κέρδη του Μάικλ Τζόρνταν. Η γαλλική ομάδα ξεκίνησε τη συνεργασία της με την Jordan το 2018 και αποτελεί μια από τις πιο «δυνατές» συνεργασίες στον παγκόσμιο αθλητισμό. Μάλιστα η Παρί Σεν Ζερμέν είναι η μόνη ομάδα που έχει το εμβληματικό λογότυπο «Jumpman» στις εμφανίσεις και τα εμπορικά της προϊόντα, συνδέοντας το ποδόσφαιρο με το παγκόσμιο brand που δημιούργησε ο Μάικλ Τζόρνταν.

Πως η Παρί χρυσώνει τον Μάικλ Τζόρνταν

Οι back-to-back κατακτήσεις φαίνεται πως θα αυξήσουν την πώληση αθλητικών ειδών κάτι που θα «απογειώσει» τα έσοδα του θρυλικού Τζόρνταν. Ο πρώην μπασκετμπολίστας λαμβάνει ποσοστό από τις πωλήσεις προϊόντων που φέρουν το λογότυπο της Jordan Brand.

Η Nike αποτελεί τον χορηγό της Παρί Σεν Ζερμέν από το 1989 και ανανέωσε το 2019 τη συμφωνία της με τον σύλλογο έως το 2032.

Ο Μάικλ Τζόρνταν είναι από τις πιο ισχυρές εμπορικές δυνάμεις στον παγκόσμιο αθλητισμό, αποδεικνύοντας ότι η επιρροή του είναι «τεράστια».