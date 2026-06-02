Ολυμπιακός: Επίσημη η επιστροφή του «κάπτεν» Φορτούνη - «Κώστα, καλώς όρισες σπίτι σου»

Ο Κώστας Φορτούνης είναι με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού όπως ανακοίνωσε η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με μια ανακοίνωση και πολλά post στα social media γνωστοποίησε την επιστροφή του μεγάλου αρχηγού της ομάδας στο λιμάνι του Πειραιά με κάθε επισημότητα.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Κώστα Φορτούνη, δύο χρόνια μετά τη μεγαλειώδη στιγμή κατά την οποία ως αρχηγός σήκωσε το UEFA Europa Conference League.



Ο "Φόρτου" φόρεσε την «ερυθρόλευκη» φανέλα με το Νο7 στην πλάτη και επιστρέφει στον Θρύλο, με τον οποίο από το 2014 έως το 2024 πραγματοποίησε 343 συμμετοχές, με απολογισμό 94 γκολ και 106 ασίστ!

Τη δεκαετία που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό κατέκτησε έξι Πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα και ασφαλώς το Ευρωπαϊκό!

Κώστα, καλώς όρισες στο σπίτι σου».

Οι πρώτες δηλώσεις του Φορτούνη

«Έχω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λημέρια, στην οικογένειά μου, στην ομάδα που έχω αγαπήσει και έχω δώσει τα πάντα και έχω ακόμα να δώσω κι άλλα.

Παρακολουθούσα πάντα την ομάδα και είχα επαφές με όλους και με τους παίκτες και με τη διοίκηση. Ήθελα να γυρίσω, το έδειξα και αυτή τη στιγμή. Οπότε, ήταν μονόδρομος για μένα και γύρισα και είμαι πάλι εδώ.

Την επόμενη χρονιά θέλω η ομάδα να είναι πάρα πολύ δυνατή και στην Ευρώπη και στο Πρωτάθλημα, να κατακτήσει όλους τους στόχους, γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πάντα στην κορυφή.

Ο κόσμος είναι φανταστικός, το έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια. Θέλω να τους ξαναδώ, μου λείπουν και να περιμένουν πολλά πράγματα».