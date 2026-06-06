Ολυμπιακός: Ο Ουνάι Λόπεθ επέλεξε το «λιμάνι» σύμφωνα με τους Ισπανούς

Μετά από ένα μικρό σίριαλ και μικροεμπόδια από την Αθλέτικ Μπιλμπάο, Ολυμπιακός και Ουνάι Λόπεθ ήρθαν σε συμφωνία με βάση τα όσα γράφτηκαν στα ισπανικά μέσα.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το δημοσίευμα από τη χώρα της Ιβηρικής, ο 30χρονος χαφ επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα απορρίπτοντας την πρόταση των Βάσκων.

Η συμφωνία πρέπει να θεωρείται οριστική με την ανακοίνωση να αναμένεται μόλις ο Ισπανός τελειώσει με τις διακοπές του. Τη φετινή σεζόν ο ύψους 1,70μ. μέσος κατέγραψε 42 συμμετοχές με τους Μαδριλένους, αποτελώντας τον βασικό πυλώνα του κέντρου στο σύνολο του Ινίγο Πέρεθ, ενώ σημείωσε δύο γκολ και έβγαλε πέντε ασίστ σε πάνω από 2.500 λεπτά.