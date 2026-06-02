Σαντιάγο Έσε: Στα «ραντάρ» της Σπόρτινγκ Λισαβόνας ο Αργεντινός χαφ

Ασταμάτητες είναι οι εξελίξεις για το ρόστερ του Ολυμπιακού, καθώς πέρα από την ενίσχυση της ομάδας υπάρχουν και πολλές «ματιές» για το ήδη υπάρχον ρόστερ. Σε αυτή τη περίπτωση μέσα από τη Πορτογαλία συνδέουν τον Σαντιάγο Έσε με τηΣπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο Αργεντινός χαφ των «ερυθρόλευκων» τοποθετείται στη λίστα με τους υποψήφιους αντικαταστάτες του Ζοάο Παλίνια. Ο 31χρονος μέσος αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο της Σπόρτινγκ, με την ομάδα από τη Λισαβόνα να επιθυμεί την επιστροφή του. Αγωνίστηκε ως δανεικός στην Τότεναμ από την Μπάγερν, αλλά δεν υπολογίζεται από τους Βαυαρούς και η Σπόρτινγκ κοιτάζει διακριτικά τις εξελίξεις γύρω από την εν λόγω περίπτωση.



Έτσι η «προσοχή» της έχει στραφεί στην Ελλάδα και στον μέσο του Ολυμπιακού. Βέβαια όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για την ομάδα και τη «φιλοσοφία» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και δύσκολα οι Πειραιώτες να τον αφήσουν να φύγει.