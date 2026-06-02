Ολυμπιακός: Πολύ κοντά στον Ουνάι Λόπεθ οι «ερυθρόλευκοι»

Στον Ολυμπιακό, έχουν βάλει για τα καλά τις μηχανές στο «ON» και δουλεύουν στον σχεδιασμό της επόμενης σεζόν. Στο όνομα αυτή της «δουλειάς» υπάρχει εδώ και καιρό ο Ουνάι Λόπεθ, που πλέον βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στο λιμάνι.

Παρότι είναι πολύ δυνατά μέσα στο «κόλπο» και η Αθλέτικ Μπιλμπάο και μάλιστα κάποια δημοσιεύματα τον βλέπουν να φοράει τη φανέλα της, οι «ερυθρόλευκοι» με το πλάνο τους, τον προπονητή τους (έχουν κοινό ατζέντη) και τις προσδοκίες τους για τον σύλλογο έχουν πείσει περισσότερο τον Ισπανό και περιμένουν απλά τη θετική του απάντηση για να συνεχίσουν τον σχεδιασμό.

Η περίπτωση του Λόπεθ δεν είναι τυχαία. Οι Πειραιώτες αναζητούσαν έναν μέσο που θα μπορούσε να προσφέρει ποιότητα, ισορροπία και κάθετο παιχνίδι και θεωρούν πως ο Ισπανός διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά για να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες. Σε συνδυασμό με την εμπειρία του σε ισπανικό επίπεδο και την ηλικία του να βρίσκεται στο «πικ» της (30), ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε στο πρόσωπό του το νέο βασικό «γρανάζι» στο κέντρο της ομάδας του.