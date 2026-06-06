Ένα βήμα πριν την απόκτηση του Πόποβιτς ο Ολυμπιακός- Τι γράφουν στη Σερβία

Το μεταγραφικό καλοκαίρι για τον Ολυμπιακό αρχίζει και παίρνει «μπρος» και μετά την επανασύνδεση με τον Κώστα Φορτούνη αλλά και τις πολύ στενές επαφές με τον Ουνάι Λόπεθ, οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να εντάξουν στο ρόστερ έναν ακόμα τερματοφύλακα, καθώς κανεις δε ξέρει τι θα συμβεί με τη περίπτωση του Τζολάκη.

Σύμφωνα με την Meridian Sport, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ενδιαφερθεί και το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο για διάφορους λόγους η μεταγραφή «πάγωσε». Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, οι Πειραιώτες επανήλθαν ξανά και βρίσκονται πολύ κοντά στην απόκτηση του από τους πρωταθλητές Σερβίας. Για να πει το «ναι» ο Ερυθρός Αστέρας στον οποίο ανήκουν τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή φαίνεται πως θα λάβει 1,5 εκατομμύρια ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι τη φετινή σεζόν, ο Πόποβιτς που αγωνίστηκε ως δανεικός στην ΟΦΚ Βελιγραδίου μέτρησε 37 συμμετοχές, κρατώντας ανέπαφη την εστία του σε 12 περιπτώσεις, ενώ είναι και τέσσερις φορές διεθνής. Η αξία του στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο είναι 1.200.000 εκατομμύρια ευρώ.