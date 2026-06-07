Ολυμπιακός: Στη τελική ευθεία για Μαφέο, ποιο είναι το ποσό που θα δώσει στη Μαγιόρκα

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως έχει μπει η μεταγραφή του Πάμπλο Μαφέο στονΟλυμπιακό, που -εκτός απροόπτου- θα γίνει η δεύτερη καλοκαιρινή απόκτηση των Πειραιωτών μετά τον Κώστα Φορτούνη.

Σύμφωνα με τη «Marca», οι “ερυθρόλευκοι” τα έχουν βρει τόσο με τη Μαγιόρκα για το ποσό της μεταγραφής όσο και με τον ίδιο τον παίκτη για το συμβόλαιό του. Με βάση το ισπανικό δημοσίευμα, λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα πληρώσει 3.000.000 ευρώ και το συμβόλαιό του θα είναι τριετούς διάρκειας, ήτοι μέχρι το 2029, ενώ σύμφωνα με άλλες πηγές, θα υπάρχει και οψιόν για επιπλέον ένα έτος.

🎙️ Informa @deportescopebal



🇬🇷 Pablo Maffeo al Olympiacos a cambio de alrededor de tres millones, casi cerrado



✍️🏼 Firma 3 temporadas con opción a 4



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/z5h0OkiawO — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 6, 2026

Η Μαγιόρκα τον απέκτησε με μόνιμη μεταγραφή το καλοκαίρι του 2022 αντί του ποσού των 3.000.000 ευρώ.Την σεζόν που ολοκληρώθηκε έβαλε ένα γκολ και έδωσε δύο ασίστ σε 32 παιχνίδια, μένοντας στο χορτάρι για 2.700 λεπτά.

Ο Μαφέο μετράει 349 αγώνες σε συλλογικό επίπεδο στην καριέρα του, έχοντας συγκομιδή εννέα γκολ και 30 ασίστ, ενώ έχει αγωνιστεί σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Ισπανίας.