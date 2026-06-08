Μπάσιμο Ολυμπιακού για Γιαννούλη - Πάντα στο κόλπο και ο ΠΑΟΚ

«Ερυθρόλευκη» ανατροπή σε μια μεταγραφή που έμοιαζε δρομολογημένη. Ο Ολυμπιακός μπήκε «σφήνα» στον ΠΑΟΚ και θέλει να κάνει δικό του τον Δημήτρη Γιαννούλη από την Άουγκσμπουργκ. Οι Πειραιώτες φέρεται να έχουν καταθέσει στους Γερμανούς πρόταση καλύτερη από αυτή του Δικέφαλου για τον διεθνή αριστερό μπακ, ο οποίος πρόσφατα απέρριψε πρόταση της Κόβεντρι.

Ο 30χρονος αμυντικός ολοκλήρωσε μια εξαιρετική διετία στην Bundesliga, μετρώντας συνολικά 63 εμφανίσεις με 3 γκολ και 10 ασίστ. Επιθυμία του παίκτη είναι η επιστροφή του στην Ελλάδα έπειτα από μια εξαετία στο εξωτερικό σε Νόριτς και Άουγκσμπουργκ.

Ο ΠΑΟΚ παραμένει ψηλά στις επιλογές του Γιαννούλη, με τον Ολυμπιακό όμως να έχει μπει δυνατά στην κούρσα για την υπογραφή του. Η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια ευρώ στο Transfermarkt.