Breaking news icon BREAKING
NEWS

Σε πλήρη έλεγχο η φωτιά στα Πεύκα Θεσσαλονίκης - Εναέρια μέσα απέτρεψαν την εξάπλωση

Σπορ Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Δημήτρης Γιαννούλης Ποδόσφαιρο

Ολυμπιακός: Σταματάει το «κυνήγι» για Γιαννούλη, αποσύρεται από τη περίπτωσή του

Ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε από την υπόθεση Γιαννούλη και θα ψάξει αλλού για αριστερό μπακ.

ΑΠΕ-Μπε
ΑΠΕ-Μπε
Φώτης Ξένος

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Αν και είχαν μπει πολύ δυνατά στην υπόθεση Γιαννούλη οι «ερυθρόλευκοι», ο αριστερός οπισθοφύλακας ζήτησε χρόνο και ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε.

Οι Πειραιώτες το «έψαξαν» για τον 31χρονο που έχει συμβόλαιο ως το 2028 με την Άουγκσμπουργκ, όμως τελικά αποφάσισαν να αποσυρθούν και να μην «τρέξουν» τις διαδικασίες για την απόκτησή του.

Έτσι έμεινε ανοιχτός ο δρόμος για τον ΠΑΟΚ που του έχει κάνει νέα πρόταση.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Δημήτρης Γιαννούλης Ποδόσφαιρο

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader