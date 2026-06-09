Ολυμπιακός: Σταματάει το «κυνήγι» για Γιαννούλη, αποσύρεται από τη περίπτωσή του

Αν και είχαν μπει πολύ δυνατά στην υπόθεση Γιαννούλη οι «ερυθρόλευκοι», ο αριστερός οπισθοφύλακας ζήτησε χρόνο και ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε.

Οι Πειραιώτες το «έψαξαν» για τον 31χρονο που έχει συμβόλαιο ως το 2028 με την Άουγκσμπουργκ, όμως τελικά αποφάσισαν να αποσυρθούν και να μην «τρέξουν» τις διαδικασίες για την απόκτησή του.

Έτσι έμεινε ανοιχτός ο δρόμος για τον ΠΑΟΚ που του έχει κάνει νέα πρόταση.