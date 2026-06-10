ΠΑΟΚ: Άμεσα εξελίξεις με Λουτσέσκου - Κρίσιμες οι επόμενες ώρες

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως μπαίνει το θέμα της τεχνικής ηγεσίας του ΠΑΟΚ, με το μέλλον του Ράζβαν Λουτσέσκου να παραμένει αβέβαιο παρά το γεγονός ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο.

Η περιορισμένη επικοινωνία με τη διοίκηση και κυρίως με τον Ιβάν Σαββίδη, σε συνδυασμό με τα συνεχή δημοσιεύματα που συνδέουν τον ΠΑΟΚ με άλλους προπονητές, έχουν ενισχύσει τα σενάρια περί πιθανής αλλαγής στην τεχνική ηγεσία.

Ο Λουτσέσκου, ο οποίος κατά καιρούς δηλώνει πως σχεδιάζει ήδη τη νέα σεζόν και θεωρεί δεδομένη την παρουσία του στον πάγκο, δεν φαίνεται να μένει ανεπηρέαστος από το κλίμα που έχει διαμορφωθεί. Αντιθέτως, σύμφωνα με πληροφορίες, εμφανίζεται ενοχλημένος από τη διαρκή φημολογία και τα δημοσιεύματα που αφορούν πιθανούς αντικαταστάτες του.

Πρόσθετα ερωτήματα δημιούργησε και η πρόσφατη σύσκεψη της οικογένειας Σαββίδη με τον νέο αθλητικό διευθυντή Λέο Μάτος και τον τεχνικό διευθυντή Αντρέ Βιεϊρίνια, στην οποία δεν συμμετείχε ο Ρουμάνος προπονητής.

Με τον χρόνο να πιέζει και την προετοιμασία της νέας αγωνιστικής περιόδου να πλησιάζει, οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα. Οι ενδείξεις των τελευταίων ωρών δείχνουν πως το ενδεχόμενο αποχώρησης του Λουτσέσκου συγκεντρώνει πλέον αυξημένες πιθανότητες, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Το μέλλον του έμπειρου τεχνικού βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος καλείται να πάρει την τελική απόφαση για το αν ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει με τον πιο επιτυχημένο προπονητή της σύγχρονης ιστορίας του ή αν οι δύο πλευρές θα οδηγηθούν σε ένα συναινετικό τέλος συνεργασίας.