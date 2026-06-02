ΚΕΔ: Παραμένει πρόεδρος ο Λανουά - Ποια ομάδα ψήφισε αρνητικά

Το πρωί της Τρίτης (2/6) συνεδρίασε η επιτροπή επαγγελματικού ποδοσφαίρου της ΕΠΟ και ένα από τα θέματα προς συζήτηση αφορούσε την ανανέωση της θητείας των μελών της ΚΕΔ (Λανουά, Βαλέρι, Αλόνσο). Με τον Γάλλο αρχιδιαιτητή να επιθυμεί την παραμονή του.

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, ενέκρινε την ανανέωση της θητείας του προέδρου της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, καθώς και των συνεργατών του Πάολο Βαλέρι και Φερνάντο Αλόνσο.

Σε μία ψηφοφορία 13 μελών τα 9 ψήφισαν θετικά, οι εκπρόσωποι του ΠΣΑΠΠ ψήφισαν «λευκό», ενώ από τη διαδικασία απουσίαζε ο πρόεδρος της Super League και β’ αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, Βαγγέλης Μαρινάκης. Το μοναδικό «όχι» στην όλη ψηφοφορία ήταν εκείνο της ομάδας του Ολυμπιακού. ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός βρίσκονται ανάμεσα στα 9 «ναι».

Αναλυτικά:

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου αποφασίστηκε η θετική εισήγηση προς την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ για την ανανέωση, για δύο ακόμη χρόνια, της θητείας των μελών της ΚΕΔ (Στεφάν Λανουά, Πάολο Βαλέρι, Ρομπέρτο Αλόνσο Φερνάντεζ, Δαμιανός Ευθυμιάδης, Αντωνία Κόκοτου).



Στην ψηφοφορία που διενεργήθηκε 9 μέλη της ΕΕΠ ψήφισαν θετικά, 1 αρνητικά, 2 λευκά (απουσίαζε ο κος Μαρινάκης).



• Επίσης, αποφασίστηκε η διεξαγωγή του Super Cup ΑΕΚ-ΟΦΗ στις 12 Αυγούστου στο Παγκρήτιο Στάδιο.



• Κύπελλο Ελλάδας Betsson



• Στην League Phase θα συμμετάσχουν 16 αντί 20 ομάδες – διατηρούνται οι 4 αγωνιστικές, αλλά όλες οι ομάδες θα κληρωθούν να αντιμετωπίσουν μία ομάδα από το γκρουπ δυναμικότητάς τους.



• Υποχρεωτική συμμετοχή δύο (αντίς ενός) νέων παικτών στην 11άδα (γεννημένοι από το 2004).



• Παίκτες που συμπληρώνουν κίτρινες κάρτες στην ημιτελική φάση, δεν θα χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής στον τελικό.