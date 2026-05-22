Έρχονται αλλαγές στη Super League 1: Η πρόταση της αναδιάρθωσης και Goal Line technology

Μία ακόμη σεζόν της Stoiximan Super League, έφτασε στο τέλος της και τώρα είναι η ώρα που γίνονται οι συνεδριάσεις και οι αλλαγές για την ερχόμενη σεζόν.

Τη Τετάρτη 27/5, έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη για το θέμα της «αναδιάρθωσης», δηλαδή να αυξηθούν οι ομάδες από 14 σε 16 και μία ιδέα που έχει πέσει στο «τραπέζι», είναι το Goal Line technology να μονιμοποιηθεί καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε στη χώρα μας.

Θυμίζουμε ότι το GLT (τεχνολογία γραμμής γκολ), χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά πέρυσι, σε όλους τους αγώνες των playoffs (θέσεις 1-4), καθώς και στον Τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Η συγκεκριμένη τεχνολογία ενημερώνει άμεσα και αυτόματα το διαιτητή για το αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή ή όχι, (γκολ ή μη γκολ), μέσω ανίχνευσης της μπάλας, από επτά κάμερες σε κάθε εστία.