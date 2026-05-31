Αναδιάρθρωση στη Super League: Νέα πρόταση για 16 ομάδες από τη σεζόν 2027/28

Η συζήτηση για την αναδιάρθρωση των επαγγελματικών κατηγοριών του ελληνικού ποδοσφαίρου παραμένει ανοιχτή, παρά το γεγονός ότι η πρώτη σχετική πρόταση δεν κατάφερε να περάσει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League.

Στην τηλεδιάσκεψη της περασμένης Τετάρτης, η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε με ισορροπία δυνάμεων (7-7-1), οδηγώντας στην απόρριψη των άμεσων αλλαγών. Ωστόσο, το θέμα μόνο λήξαν δεν θεωρείται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΠΑΕ Κηφισιά ετοιμάζεται να επαναφέρει το ζήτημα στο επόμενο Δ.Σ. της λίγκας, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί μετά τα μέσα Ιουνίου, καταθέτοντας ολοκληρωμένη πρόταση για τη μορφή του πρωταθλήματος από τη σεζόν 2027/28.

Πρωτεργάτης της πρωτοβουλίας φέρεται να είναι ο μεγαλομέτοχος της Κηφισιάς, Χρήστος Πρίτσας, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχει ήδη εξασφαλίσει τη στήριξη αρκετών ΠΑΕ.

Το μοντέλο των 16 ομάδων

Η πρόταση προβλέπει πρωτάθλημα με 16 συλλόγους και κανονική διάρκεια 30 αγωνιστικών. Για την ανάδειξη του πρωταθλητή θα διεξάγονται playoffs μεταξύ των ομάδων που θα τερματίζουν στις θέσεις 1-4, με διπλούς αγώνες εντός και εκτός έδρας.

Παράλληλα, για το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο θα δημιουργηθεί ξεχωριστό γκρουπ playoffs για τις ομάδες των θέσεων 5-9, με διατήρηση του συστήματος διαίρεσης των βαθμών διά δύο.

Όσον αφορά τη μάχη της παραμονής, προβλέπονται playouts για τις ομάδες που θα τερματίζουν από τη 10η έως τη 16η θέση. Οι αγώνες θα είναι μονοί, με τρεις εντός και τρεις εκτός έδρας αναμετρήσεις, κατόπιν κλήρωσης.

Με βάση το σχέδιο, ο 16ος και ο 15ος της βαθμολογίας θα υποβιβάζονται απευθείας, ενώ ο 14ος θα δίνει διπλά μπαράζ παραμονής με τον τρίτο της Super League 2.

Πώς θα εφαρμοστεί

Για να φτάσει η Super League στις 16 ομάδες από τη σεζόν 2027/28, θα πρέπει την αγωνιστική περίοδο 2026/27 να υποβιβαστεί μόνο μία ομάδα από τη μεγάλη κατηγορία και να προβιβαστούν τρεις από τη Super League 2.

Η πρόταση θα πρέπει να εγκριθεί στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της λίγκας ώστε να συμπεριληφθεί στην προκήρυξη του πρωταθλήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την υλοποίησή της δεν απαιτείται νομοθετική παρέμβαση ούτε έγκριση από την ΕΠΟ, γεγονός που σημαίνει ότι η τελική απόφαση βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια των 14 ΠΑΕ της Super League.