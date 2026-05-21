Ολυμπιακός: Ο Κοστίνια βρίσκεται στην Αγγλία για να υπογράψει στην Μπράιτον

Η Μπράιτον φαίνεται πως είναι πολύ κοντά στην μεταγραφή του Κοστίνια από τον Ολυμπιακό.

Ο Πορτογάλος δεξιός μπακ βρίσκεται στην Αγγλία από τις αρχές της εβδομάδας και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου να έχουμε deal μεταξύ Ολυμπιακού και των «γλάρων». Μάλιστα, για τον 26χρονο ενδιαφέρθηκε και η Μπρέντφορντ.

Η σχέση Ολυμπιακού-Μπράιτον

Την ίδια εποχή πέρυσι η Μπράιτον είχε αποκτήσει τον Μπάμπη Κωστούλα με 50.000.000 ευρώ, ένα ποσό-ρεκόρ για Έλληνα παίκτη. Ο Κοστίνια σε περίπτωση που τα βρεί σε όλα με τον αγγλικό σύλλογο θα υπογράψει συμβόλαιο 5ετούς διάρκειας.