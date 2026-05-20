Ολυμπιακός: Εξετάζει τον Ουνάι Λόπεθ της Ράγιο Βαγιεκάνο

Με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου άπαντες στις τάξεις του Ολυμπιακού αρχίζουν να δουλεύουν την επόμενη ημέρα του συλλόγου, αρχής γενομένης από τα εισιτήρια διαρκείαςτα οποία παρουσιάστηκαν από την ΠΑΕ το μεσημέρι της Τετάρτης (20/5).

Εν αναμονή και της θέσης από την οποία θα ξεκινήσουν τα προκριματικά του Champions League(από τον 3ο προκριματικό αν η Άστον Βίλα πάρει το Europa League και τερματίσει 4η στην Premier League, διαφορετικά στον 2ο), οι «ερυθρόλευκοι» έχουν αρχίσει την αναζήτηση παικτών για το ρόστερ της νέας χρονιάς.

Όπως αναφέρουν ρεπορτάζ από την Ισπανία, ο Ουνάι Λόπεθ της Ράγιο Βαγιεκάνο αποτελεί έναν από τους στόχους του Ολυμπιακού.

Ποιος είναι ο Ουνάι Λόπεθ

Ο 30χρονος Ουνάι Λόπεθ είναι γεννημένος στις 30 Οκτωβρίου του 1995 και αγωνίζεται ως κεντρικός μέσος στη Ράγιο. Ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Μπιλμπάο και φέτος αποτελεί έναν εκ των βασικών συντελεστών της εξαιρετικής πορείας της ομάδας του Βαγίεκας στον μεγάλο τελικό του Conference League.

Σε 42 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις μετρά 2 γκολ και 5 ασίστ, με ένα από τα τέρματα του να έχει σημειωθεί απέναντι στην ΑΕΚ. Εκτός του Ολυμπιακού, ομάδες από την Ισπανία και το Μεξικό έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για τον Λόπεθ, που πάντως έχει ξεκαθαρίσει πως δεν συζητά με κανέναν σύλλογο πριν από τον τελικό του Conference απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας. Η χρηματιστηριακή του αξία στο Transfermarkt είναι στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, με το συμβόλαιο του να ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν.