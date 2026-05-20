Ολυμπιακός: Τι είπε ο Καραπαπάς για τον Μεντιλίμπαρ

Ο Κώστας Καραπαπάς τοποθετήθηκε για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των εισιτηρίων διαρκείας του Ολυμπιακού για τη σεζόν 2026-27, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης προς τον Βάσκο τεχνικό.



Ο Δ’ Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ Ολυμπιακός υπογράμμισε πως υπάρχουν πρόσωπα που ξεπερνούν τα όρια του ρόλου τους σε έναν σύλλογο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο Μεντιλίμπαρ ανήκει πλέον σε αυτή την κατηγορία.



Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία που έχει για τη διοίκηση να προστατεύει και να σέβεται ανθρώπους οι οποίοι συνέβαλαν στη δημιουργία μιας ιστορικής περιόδου για τον Ολυμπιακό, ανεξάρτητα από το πόσα χρόνια θα παραμείνουν στην ομάδα.



Ο Καραπαπάς αναφέρθηκε και στον αγωνιστικό σχεδιασμό της νέας χρονιάς, τονίζοντας πως στόχος είναι η δημιουργία ενός ακόμη πιο δυνατού Ολυμπιακού, με στοιχεία όπως η επιθετικότητα, το πάθος και το ελκυστικό ποδόσφαιρο που θα κάνει τον κόσμο να απολαμβάνει την παρουσία του στο γήπεδο.

Αναλυτικά όσα είπε για τον Μεντιλίμπαρ:

«Θέλω να πω το εξής. Επειδή διαβάζω για τον Μεντιλίμπαρ. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι παραπάνω από τη θέση τους.

Αυτό που πρέπει να κάνουμε από την πλευρά μας ως διοίκηση του Ολυμπιακού, είναι ένας σεβασμός για έναν άνθρωπο που ότι και να γίνει, είτε φύγει στα 3 ή στα 8 ή στα 15 χρόνια, αυτός ο άνθρωπος είναι ένα κομμάτι του legacy του συλλόγου.

Ένα κομμάτι μίας θρυλικής ιστορίας. Τη γράψαμε την ιστορία αυτή και αυτό είναι ένα κομμάτι που πρέπει να προσέχουμε.

Ο σχεδιασμός που θα γίνει θα είναι για ένας καλύτερος Ολυμπιακός για όλους που θα χαιρόμαστε να βλέπουμε στα γήπεδα. Τα στοιχεία που θέλουμε είναι για μία ομάδα επιθετική και παθιασμένη».