Με Ελ Κααμπί-Μεντιλίμπαρ θυμήθηκε η UEFA την κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό

Η σεζόν 2025/26 οδεύει προς το τέλος της, με τους τελικούς των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA να ξεκινούν αρχής γενομένης το βράδυ της Τετάρτης (20/5), με τον τελικό του Europa League ανάμεσα σε Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα.

Στις 27 Μαΐου ακολουθεί ο μεγάλος τελικός του Conference League ανάμεσα σε Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγιεκάνο, δύο «πρωτάρες» σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Λίγες ημέρες πριν από τις μεγάλες αναμετρήσεις, η UEFA επέλεξε να θυμηθεί μία από τις πιο ιστορικές στιγμές της περσινής διοργάνωσης, κάνοντας ειδική αναφορά στον Ολυμπιακό και την κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τροπαίου της ιστορίας του.

Μέσα από ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στα social media, η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία δημοσίευσε πανηγυρική φωτογραφία του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μαζί με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, από τον αξέχαστο τελικό της 29ης Μαΐου 2024 στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Τότε, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν επικρατήσει της Φιορεντίνα και είχαν γράψει ιστορία, κατακτώντας το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο ελληνικού συλλόγου σε επίπεδο ανδρών.